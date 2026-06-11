黃仁勳上韓綜「1舉動」震驚劉在錫 網見紅包袋秒懂

娛樂中心／林善柔報導

輝達執行長黃仁勳近期登上韓國人氣綜藝《劉QUIZ ON THE BLOCK》，不只帶動節目收視衝上5.7％，創下節目2026年以來最高紀錄，更因錄影過程中的一個「意外舉動」掀起全網熱議。原本只是單純的答題遊戲，卻因黃仁勳臨場發揮的一句話，讓包括主持人劉在錫在內的現場工作人員全都愣住，相關片段播出後迅速在韓網延燒，不少韓網觀眾直呼「這才是真正的大人物」。





黃仁勳登韓綜「1舉動」連劉在錫都震驚 台灣網友看見紅包袋瞬間懂了

黃仁勳錄製《劉QUIZ》時與主持人劉在錫互動親切自然。（圖／翻攝自IG@youquizontheblock）

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黃仁勳一句話 讓劉在錫當場愣住

韓國人氣綜藝《劉QUIZ ON THE BLOCK》節目播出當天，黃仁勳與主持人劉在錫互動自然，氣氛相當輕鬆。其中一段問答環節尤其引發討論，製作單位原本準備100萬韓元作為獎金，只要答對問題即可帶走。沒想到黃仁勳在作答前突然笑著表示，如果答錯的話，自己願意直接捐出100萬韓元，讓現場來賓與主持群瞬間愣住。由於他語氣相當平淡，一度讓人以為只是綜藝效果，連經驗豐富的主持人劉在錫都露出驚訝表情，直呼「還是第一次遇到這種情況」。





黃仁勳登韓綜「1舉動」連劉在錫都震驚 台灣網友看見紅包袋瞬間懂了

黃仁勳答對獎金題後選擇全數捐出。（圖／翻攝自YT頻道유 퀴즈 온 더 튜브）





答對獎金後沒帶走 黃仁勳一家舉動全場驚呆

然而更讓觀眾意外的是，黃仁勳不僅順利答對題目，還沒有把原本的100萬韓元獎金帶走，而是選擇全數捐給兒少公益團體。除此之外，他的妻子與女兒也事先準備了100萬韓元裝在紅包內，由黃仁勳在袋上親筆簽名後捐贈給節目組，一家人合計捐出200萬韓元。相關片段播出後，「黃爸爸」在節目中表現出的海派氣質迅速征服韓網。不少觀眾認為，比起節目效果，更難得的是黃仁勳整段過程幾乎沒有刻意強調善舉，反而像是很自然地完成一件小事，讓無數網友對他的好感度再度上升。





黃仁勳登韓綜「1舉動」連劉在錫都震驚 台灣網友看見紅包袋瞬間懂了

紅包袋意外成為節目焦點，不少網友直呼「真的很台」。（圖／翻攝自Threads）





紅包袋意外成焦點 網友狂讚「真的很台」

相關片段曝光後引發大量網友討論，不少人打趣說：「這筆錢對他來說，大概等於我捐20元」、「他0.4秒賺到的錢都超過100萬韓元了」，但更多人注意到的，其實是黃仁勳一家展現出的濃厚台灣味。有網友表示，「黃仁勳真的是很傳統的台派人，捐贈100萬韓元還用紅包袋裝起來」，也有人被細節萌到直呼「怎麼家人剛好有紅包袋？太可愛了」、「好台，紅包袋隨時手邊有，很像豪爽的長輩出來交際或是台菜餐廳櫃檯，隨便問一下都有紅包袋可用」。另外，細心的觀眾認為他特別再加碼與節目獎金相同的金額「真的很會做人」，與節目組的友善互動既大方又得體。









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