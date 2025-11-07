黃仁勳下午將抵台 首站訪台積電台南3奈米廠 明天參加運動會

人工智慧（AI）晶片大廠輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳今天下午將抵台，這也是他今年第四度造訪台灣。他首站將直飛台南，預計下午約2時32分抵達，隨後將前往重要供應商，台積電的台南3奈米廠視察產線，並準備明天參加台積電的運動會並致詞。

人工智慧（AI）晶片大廠輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳7日下午將抵台，這也是他今年第四度造訪台灣。圖為黃仁勳（中）8月到訪台灣在松山機場接受媒體訪問。（中央社資料照）

台積電運動會明天將在新竹縣立體育場舉行，僅開放受邀媒體與內部員工參加，已邀請台積電創辦人張忠謀及夫人張淑芬出席。活動流程罕見出現「貴賓致詞」，業界揣測黃仁勳可能親自現身，展現輝達與台積電合作的好交情，屆時可能將與張忠謀「世紀同框」。

廣告 廣告

在飛來台灣之前，黃仁勳先出席英國倫敦舉行的金融時報AI未來峰會，他表示，中國能源成本較低，監管限制也較寬鬆，恐在AI競賽擊敗美國；美國與英國在內等西方國家正受到「犬儒主義」心態所束縛，「我們需要更多的樂觀心態。」

輝達台灣總部將落腳北士科T17、T18基地，外界關注黃仁勳是否會與台北市長蔣萬安見面？蔣萬安上午出席Pinkoi瘋設祭開幕記者會前，被媒體堵訪時未正面回覆，僅重申希望在下周跟新光人壽，就北投士林科技園區T17、T18基地，完成合意解約程序。

至於被問到為何堅持希望輝達在台設立分公司？蔣萬安說，站在台北市的立場，當然希望輝達選擇在台北設立分公司，不管對整體產業發展還是稅收，都能帶動提升效果，而據他了解，輝達正在研議中。

（責任主編：莊儱宇）