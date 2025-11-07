黃仁勳下午抵台南 黃偉哲送在地伴手禮

台南市 / 林彥廷 綜合報導

輝達執行長黃仁勳今（7）日下午訪台，預計將參訪台積電三奈米廠台南廠，台南市長黃偉哲於議會市政總質詢空檔，特別對黃仁勳表達熱烈歡迎，更強調若黃仁勳來台南，一定要逛夜市、品嚐小吃，才能體驗最道地的台灣滋味。

黃偉哲指出，台南是台積電三奈米廠所在地，台南在全球半導體供應鏈中佔有關鍵地位。黃仁勳若來台南逛夜市品嘗美食、參觀三奈米廠，再順道去高雄參觀兩奈米廠、到新竹參加台積電運動會、北上了解北市科用地，那此次台灣行程將非常圓滿。

為表誠意，市府特別準備了一系列精選伴手禮贈送給黃仁勳，包括世界冠軍果醬、台南好米、番茄乾、東山咖啡、蕎麥茶、柚子蔘茶、紅蔥酥油、鹽水意麵、媽祖聯名款泡芙，以及蕎麥與甘藷脆片等，每一項都代表台南的在地風味與文化底蘊。

黃偉哲表示，台南不僅是半導體重鎮，更是文化與美食之都，「科技的硬實力加上人情味的軟實力，這就是台南最迷人的地方。」他誠摯邀請黃仁勳多花時間停留台南，感受這座城市的熱情與創新能量。

