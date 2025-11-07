黃仁勳下午抵台南 黃偉哲送25樣「家鄉味」大禮包

輝達執行長黃仁勳將參加台積電8號舉辦的年度運動會，今（7）天下午他搭乘私人飛機抵台，第一站先到家鄉台南參訪台積電3奈米廠，台南市長黃偉哲為了迎接黃仁勳來訪，準備多達25樣台南伴手禮，更希望他有時間能逛逛夜市，感受府城家鄉味，不過黃仁勳坦言，這回來台只會停留一天半左右，沒有時間前往夜市。

黃仁勳今天下午14點半抵達台南機場，民眾一見到他就相當熱情，而他也拍照、簽名通通來者不拒，隨後前往台積電3奈米廠參觀，並將於明天參加台積電運動會。據了解，台積電因應輝達追加採用三奈米製成生產的AI晶片訂單，為此擴增生產規模，準備由目前每個月10-11萬片增加到16萬片，增幅高達40至50%，而此次黃仁勳來台，也展現出雙方密切合作的好交情。

廣告 廣告

黃仁勳今日下午抵台。圖／台視新聞

而黃仁勳此次降落台南，市長黃偉哲也準備多達25樣台南伴手禮大禮包要送給他，包含台南好米、佳里牛蒡、東山咖啡、鹽水意麵等，都是台南在地經典好物。黃偉哲表示，時間許可的話，希望在黃仁勳明天去新竹參加台積電運動會之前，可以逛逛台南的夜市，不過黃仁勳行程緊湊，這次恐怕無法回味府城經典小吃。

台南／梁子玥 責任編輯／馮康蕙

更多台視新聞網報導

馬斯克喊「自蓋大型晶圓廠」 黃仁勳：極為困難

AI泡沫化疑慮再起！網路泡沫重演？ 黃仁勳這樣說

黃仁勳這次不見蔣萬安！盼土地問題解決：就能在台北蓋一棟漂亮大樓