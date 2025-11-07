黃仁勳下午抵台！ 蔣萬安：盼下週和新壽完成解約

輝達執行長黃仁勳預計7日抵達台灣，首站將參訪台積電位於台南的三奈米廠。 台北市長蔣萬安表示，市府目前正在審查新壽提出的項目及憑證，希望能在下週完成與新壽的解約程序，並期望輝達能在台北市設立分公司。

蔣萬安（圖／TVBS資料畫面）

台新新光金控總經理林維俊，表示會計師正在確認相關事宜，並預計董事會將在下週通過，目前解約程序進展順利。 蔣萬安強調，不希望輝達透過其新加坡分公司與台北市府聯繫，而是希望輝達能直接在台北市設立公司。 關於是否會在黃仁勳訪台期間與他會面，林維俊表示目前不確定黃的行程。

林維俊（圖／TVBS資料畫面）

至於雙城論壇是否將於12月25日至27日在上海舉行，蔣萬安強調目前台北市與上海正在溝通中，但具體時間尚未確定。 陸委會表示需要審查詳細行程，而台北市議員詹為元建議市府應提早送審。 台北市議員顏若芳提醒蔣萬安市長，在與中共交流時，不應出賣台灣的領土主權。

