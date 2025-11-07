黃仁勳不愛逛花園夜市 跑來這些地方讓粉絲疾呼幸運！

▲黃仁勳美食地圖又增添一處。

【互傳媒／記者 陳祺昌／台南市 報導】輝達（NVIDIA）執行長黃仁達今（7）日下午專機抵達台南機場，參觀完台積電3奈米廠後，意外沒去花園夜市，反而跟隨台積電董事長魏哲家前往永康區知名「劉家莊牛肉爐」餐敘，隨後一行人吃完晚餐又前往人氣爆紅的「莉莉水果冰店」並買了伴手禮，媒體在現場發現許多市民興奮疾呼真是幸運能遇到黃仁勳本人，紛紛搶著合照及簽名。

今天黃仁勳在台南行程緊湊，但他個人親和魅力廣受台南鄉親追隨，不僅粉絲一路跟隨，連享用的餐廳也是在地頗具指標性店家，網友也在社群詢問是哪一家餐廳，看來黃仁勳的美食地圖又增添幾家。

晚間黃仁勳在「莉莉水果冰店」也外帶商家招牌各項冰點及水果切盤，之後趕往台南機場登機處，發現仍有不少市民等候歡送，而他個人也準備北上參加明(8)日在新竹縣立體育場的台積電運動會，讓他這趟台南行程留下美好回憶。