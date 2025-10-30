黃仁勳不讓世界「沒AI就BI」！專家揭輝達正在救傳產：台灣其實9成產業在衰退

輝達執行長黃仁勳日前首次在美國華府舉行GTC大會，放出不少讓市場大大點火的好消息，也喊出「AI並沒有泡沫化」，帶動輝達股價當天上漲5%，如今市值已突破5兆美元，稱霸全球。對此，財經作家游庭皓在節目《金臨天下》指出，黃仁勳正在將AI投資從巨頭之間的「永動機」，擴散到終端市場，帶起非AI族群的力量。

游庭皓表示，過去看到的「AI永動機」都只是幾個權值股在互相投資，可是現在投資開始外溢，將資金往終端市場進行投送。例如輝達投資諾基亞（Nokia）的6G通信、合作Uber、軍工股的Palantir，甚至與美國能源部進行聯合研發，從公家機關到私部門都有進一步的合作空間，黃仁勳等同於將AI開始往外擴散。

游庭皓提到，現在輝達市值約5兆美元，它的作用和地位已經不是「帶領股市往上衝」了，因為5兆美元光是要漲1%，就不知能讓多少小股票漲停板，所以輝達今年漲幅已不是太亮眼，還不到10%；可是相反的，AMD漲幅已經高達50%，高通、博通也介在30%到40%之間，「而這些通常都是黃仁勳宣布跟它們合作時候的漲幅，一天就能直接漲10%。」



游庭皓分析，AI資本支出正嘗試走出自己的「永動機」，要將整體景氣帶上來。我們過去一直看到AI好、非AI不好，也疑惑未來究竟是AI將被非AI拖下來，還是非AI會被AI給拉動，如今AI方看來要努力去拉動非AI。

AI獨強拉成「景氣熱絡」 但台灣其他產業一片藍



而台灣9月份景氣燈號從代表穩定的綠燈，轉向「趨向熱絡」的黃紅燈，游庭皓指出，主要是因AI帶來股價上漲、加上製造業銷售指數也轉成「熱絡」紅燈，可是如果仔細觀察，批發零售餐飲業雖也是黃紅燈，但內需並沒有真的很好，汽機車重度衰退17.2%、餐飲業衰退0.9%。

游庭皓說，批發業的主要貢獻是機械器具業，而機械器具業的動能主要來自外銷訂單，「一樣還是AI」，所以現在看到的所有景氣燈號，都不代表製造業正在好轉，只是AI真的好得不得了，強硬帶動的燈號。

游庭皓強調，觀察台經院公布的景氣燈號，在製造業部分，像民生的飲料、食品、紡織，甚至是其他石化、金屬、機械等，無一例外，全都是「深度衰退」的藍燈。也就是90%產業仍在回調中，但即使9成產業在深度衰退，只要AI好，照樣把景氣給往上拉。

游庭皓預測，所以未來有兩種方向去做觀察，一種是AI的極化會持續，沒有AI就會變BI（悲哀），另一種則是看AI能否救起傳產，而至少現在市場的輪廓是往這個方向走，這也是黃仁勳正在努力做的事情。

