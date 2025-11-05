黃仁勳不開心！輝達在中國市占率慘掛零 AMD卻意外獲准出口「這款AI晶片」

超微（AMD）在第3季財報電話會議中宣布，已獲得美國政府核准，得以向中國出口「Instinct MI308」AI晶片，這款晶片被視為輝達（NVIDIA）H20晶片的有力競爭對手。儘管此晶片也是為了符合美國對中出口管制，特別打造的「性能閹割版」晶片，但仍讓AMD在中國市場領先輝達一步。

科技媒體《Wccftech》報導指出，在輝達的Blackwell系列晶片能否獲准銷往中國仍懸而未決之際，AMD卻在財報會議上透露，已確定將針對中國AI市場推出Instinct MI308。

AMD執行長蘇姿丰表示，公司已取得部分MI308晶片的出口許可，但並未將中國市場相關營收納入第4季財測，「目前MI308的情況仍不穩定，因此我們沒有在第4季財測中納入任何相關營收，非常感謝政府的支持，我們仍在與客戶合作，評估市場需求與整體機會。」

AMD執行長蘇姿丰表示，並未將中國市場相關營收納入第4季財測。（資料照，柯承惠攝）

報導提到，雖然MI308的具體規格尚未公開，但根據現有資訊，它可能與輝達的H20晶片相似，是符合美國出口管制、性能減弱的「對中特製晶片」。這對AMD而言是重大進展，因為輝達目前仍被禁止進入中國市場，H20出口仍遭延宕；此外，中國官方對採用輝達晶片的態度也顯得日益冷淡，使得AMD在中國市場暫時取得些許優勢。

報導分析，儘管獲得許可，AMD並未將MI308銷售納入第4季財測，顯示其對中國市場的未來仍抱不確定態度。由於北京當局正全力推動晶片國產化，輝達與AMD目前都處於「觀望位置」，除非出現重大政策突破，否則短期內雙方都難以在中國AI市場重獲動能。

