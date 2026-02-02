黃仁勳中文拜年！ 祝「馬上賺錢」講完「自己笑出來」

台北市 / 綜合報導

輝達執行長黃仁勳，2026年的台灣行進入尾聲。今(2)日他開了兩個公司會議，隨後就要搭機離開。台北市長蔣萬安表示，會在2月10日到15日之間，完成輝達總部簽約；對此黃仁勳表示，如果有典禮或大型活動，他一定會再次來台參加，不過也強調自己今年很忙。而他也特別嘗試用中文拜年，祝福大家馬年都能發大財。

輝達執行長黃仁勳VS.記者說：「是恭喜發財，今年是，(馬年)，馬年，(馬上賺錢)，所以馬上賺錢，馬上發財，發財，對不對，馬上發財，還是要馬上賺錢比較好，哪一個比較好，(兩個都很好)。」

輝達執行長黃仁勳親自和大家拜個早年，還得跟媒體先練個幾回，輝達執行長黃仁勳VS.記者說：「我該對著鏡頭說嗎，(是的)，這就是你們要的嗎，(是的)，好的，今年會是一個很棒的年，是馬年，今年是馬年，所以大家馬上賺錢。」

成功用中文送上馬年祝賀，黃仁勳自己都忍不住笑出聲，不過農曆春節前，難道還會在台灣看到他嗎，因為台北市長蔣萬安說，輝達總部簽約時間，會落在2月10日到15日之間，輝達執行長黃仁勳VS.記者說：「2月15日嗎，(對)，那很棒，(你那個時間會再來台灣嗎)，也許，我不知道，我應該來嗎，如果有典禮或大型活動，我會回來，但我從現在開始會變非常忙，今年對我來說將會是很忙的一年。」

黃仁勳預留伏筆，但6月他一定會在，輝達執行長黃仁勳VS.記者說：「我COMPUTEX時一定會在這裡，因為我們今年有很多要宣布的，我該來個主題演說嗎，(要的)，好，沒問題，那我會有主題演說。」

今年的COMPUTEX，主題是「AI TOGETHER」，6月2日到5日就會登場，而在此之前，美西時間3月16日到19日，「AI教父」會先在美國聖荷西，一年一度的NVIDIA GTC亮相演說，輝達執行長黃仁勳(01.31)說：「輝達GTC是全世界最棒的論壇，大家來嘛，好簡單啊，會有很多有趣的事情的，因為，你們知道的，我非常有趣，對吧。」

勳式幽默，總是搏得滿滿版面，Jensen來台5天，為2026年暖身，也預告新的一年，AI將再創紀錄、刷新歷史。

