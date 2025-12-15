黃仁勳也來過！24小時營業中式早餐店，好吃河粉蛋餅

《老漿家》本來就是台北東區的人氣早餐店，平假日生意都很好，前不久黃仁勳來過後便爆紅，看來下次要來吃又更難嚕囉～不過《老漿家》24小時營業不打烊，營業時間很長，還是可以挑個離峰時段來吃吃美食～

《老漿家台北延吉店》位於國父紀念館捷運站和忠孝敦化站中間，雖然是中式早餐店，但環境蠻有文青感，餐點價位也親民，就不免想來吃吃看，不過這間店生意真好啊，第一次來大客滿，沒位子，第二次來遇到下大雨，總算有位子得以入座。

鹹豆漿

《老漿家》的鹹豆漿比較像鹹豆花，湯汁很少，湯匙一舀盡是整塊的豆花，挺過癮，儘管鹹味不重，淡淡的甜鹹卻很爽口，還放了很多蝦皮喲！越吃越有味道，畫龍點睛的是加了不少海苔，使香氣更豐富，也多了日式情調，我蠻喜歡。

培根河粉蛋餅

河粉蛋餅是我本日最愛餐點，平常吃河粉蛋餅常吃到軟軟的河粉，但《老漿家》的河粉蛋餅皮很Q，我就喜歡這種QQ的蛋餅！很多人推薦他們家的辣椒，於是我們也有沾沾看，嗯嗯，的確更好吃，加了更香，但不吃辣的話沾一點點就好，我覺得很辣。

招牌飯糰

不錯耶，上桌時就切了一半，兩塊飯糰都仍有塑膠袋裹著，跟親友分享很方便！招牌飯糰的配料主要就肉鬆、菜脯，還有酥酥的一堆(我不知道名子)，配料蠻簡單，但甜甜鹹鹹的挺可口，那個酥酥的尤其為口感加分。

小籠包

小籠包皮不算薄，但QQ的蠻好吃，裡頭的肉餡有些肥香，還略有鮮鮮的湯汁，不加醬油也有鹹味，如果要講究一點，還有薑絲可以搭配。

以上，東區人氣文青風早餐店，分享給大家

老漿家OHsoymilk 台北延吉店

地址：台北市大安區延吉街110號1F

