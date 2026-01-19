黃仁勳也愛！成都麻辣鍋名店登台 台灣店空運大紅鍋復刻正統川味

創下日均翻桌15輪、候位5小時等排隊盛況的成都知名麻辣鍋「馮校長老火鍋」，登台設點，全台首店進駐美食激戰區的台北東區商圈。(馮校長老火鍋提供)

「AI教父」黃仁勳登門用餐的成都知名麻辣鍋「馮校長老火鍋」來台設點，因為黃仁勳吃過，該品牌被網友譽為「黃仁勳也愛吃的成都麻辣鍋」。(馮校長老火鍋提供)

冬季迎來吃鍋旺季，創下日均翻桌15輪、候位5小時等排隊盛況的成都知名麻辣鍋「馮校長老火鍋」，於1月3日正式登台設點，全台首店進駐美食激戰區的台北東區商圈。業者表示試營運期間，來客率約9成，許多客人在大陸吃過，特地來光顧，一解心中念念不忘的美味。

【成都傳奇火鍋登台 候位5小時、黃仁勳也愛吃】

2023年3月創立的「馮校長老火鍋」，品牌創辦人馮明強，以「做本地人更愛的火鍋」為目標，成立品牌首間餐廳。店內以復古市井風格重現成都街頭的輕鬆氛圍，強調「火鍋即生活」的日常感，開幕初始就創下日均翻桌15輪、候位5小時等排隊盛況；半年時間便快速拓展超過50間分店，如今全球門店總數已突破400間，包括美國、新加坡等地皆有海外分店，連「AI教父」黃仁勳都曾指名親臨品嘗，也因此被網友譽為「黃仁勳也愛吃的成都麻辣鍋。」

「馮校長」台灣店強調「火鍋即生活」的日常感，以復古市井風格重現成都街頭的輕鬆氛圍。(馮校長老火鍋提供)

「馮校長老火鍋」湯頭的美味關鍵在於複雜的香料配方以及獨家炒製手法，堆疊出層次豐富的香麻辣韻。(陳韻萍攝)

【香料炒製經典大紅鍋 道地鍋底與紅油空運來台】

「馮校長老火鍋」有何魅力？可以在火鍋市場競爭激烈的四川成都造成現象級話題，關乎火鍋美味的靈魂湯頭占有舉足輕重的重要地位，台灣業者分享「馮校長老火鍋」湯頭的美味關鍵在於複雜的香料配方以及獨家炒製手法，品牌特選每年10月至隔年3月開始吃乾草的牛隻牛油為底，搭佐正宗成都郫縣豆瓣醬、河南內黃新一代頂級朝天椒、貴州二荊條，還有生長於海拔2000公尺以上的漢源花椒，以及多種辛香料炒製，堆疊出層次豐富的香麻辣韻。上桌時再加上滿天星、子彈頭、花椒增添層次，造就出「麻而不燥、辣而不嗆」的迷人風味。

台灣業者將「馮校長老火鍋」最正統的「經典大紅鍋」湯底原汁原味空運來台，圖為品牌的特製牛油磚。(陳韻萍攝)

台灣店提供「經典大紅鍋」、清甜甘醇的「菌菇湯」與海味細膩的「三鮮湯」，3款湯頭可自由搭配鴛鴦鍋。(陳韻萍攝)

為了保留品牌核心滋味，台灣團隊親赴成都進行長時間的嚴格訓練，台灣首店更不惜重本，每周將「經典大紅鍋」的鍋底及靈魂紅油空運來台，業者表示：「唯有將原汁原味的鍋底直接空運來台，才能重現成都本店的底蘊與靈魂。」台灣店同步提供「經典大紅鍋」、清甜甘醇的「菌菇湯」與海味細膩的「三鮮湯」，3款湯頭可自由搭配鴛鴦鍋。

【台灣在地食材入鍋 台灣牛、大刀腰片滋味誘人】

台灣業者貫徹品牌「重菜品」的哲學，店內大量採用本地優質食材入鍋，讓正統川味與台灣風土在紅湯中交織。明星菜色「手工紅寶石鴨血」，台灣業者與在地廠商合作，以傳統工法製作，鴨血擁有紅寶石般的色澤以及果凍質地，口感滑嫩、吸湯力強；「大刀腰片」以0.2 公分厚度現切豬腰，輕涮數可呈現脆嫩彈牙的豐富口感；「菊花郡肝」選用彰化芳苑新鮮鴨胗對半剖開，以細膩刀工切出花紋，入鍋燙煮後綻放如菊花般的視覺效果。

「大刀腰片」以0.2 公分厚度現切豬腰，輕涮數可呈現脆嫩彈牙的豐富口感。(陳韻萍攝)

「限量台灣牛系列」業者堅持每日現切、不經冷凍的牛肉，包括牛脆胸、牛吊龍、牛五花腩等，搭配麻辣辛香的湯底，各具風味。(馮校長老火鍋提供)

另有「限量台灣牛系列」，業者堅持每日現切、不經冷凍的牛肉，包括牛脆胸、牛吊龍、牛上腦、牛五花腩等，搭配麻辣辛香的湯底，展露出各具異趣的美妙。而「秘製香菜牛肉」取用美國牛精選部位，以獨家醬料抓醃，搭配大量香菜，鹹香馥郁。

【手工丸類用料實在 魚籽豆花、馬鈴薯絲必點】

「馮校長」台灣首店同步端出多款手工食材，從以白蝦製作、口感紮實的「手工蝦滑」，到台灣豬肉以三肥七瘦調配、帶著香菜清香的「手工香菜丸」，以及肉汁豐沛、荸薺脆甜的「手工荸薺丸」；另一款「手作魚籽豆花」，以新鮮魚肉特製成細緻魚漿，再拌入鹹香飛魚籽，入口柔滑卻帶著顆粒彈性，是店內必點招牌。

「九宮格」內含小份手工荸薺肉丸、手工蝦滑、魚籽豆花、脆管、鴨腸、毛肚、白千層、嫩豬肉、菊花郡肝各1份，讓客人可品嘗到多樣化食材。(馮校長老火鍋提供)

講究食材本味的「八秒馬鈴薯絲」，建議以快速涮煮保留清脆口感，與濃郁湯頭形成俐落對比。(馮校長老火鍋提供)

必吃推薦還有講究食材本味的「八秒馬鈴薯絲」，建議以快速涮煮保留清脆口感，與濃郁湯頭形成俐落對比；店內也集結多款台灣老舖手工火鍋料，包括「鹿港砂蝦丸」、「鹿港劍蝦丸」與「南門手工蛋餃」。餐後以「成都冰粉」收尾，晶透冰粉搭配葡萄乾、蔓越莓、堅果與山楂碎，再淋上黑糖、紅糖與酒釀，甜蜜爽口的小品適時舒緩火辣鍋氣，也替整趟成都味覺旅程畫下由濃至淡的清爽句點。

「成都冰粉」晶透冰粉搭配葡萄乾、蔓越莓、堅果與山楂碎，再淋上黑糖、紅糖與酒釀，替餐點畫下清爽甜蜜的句點。(馮校長老火鍋提供)

以香油為基底的「油碟」可依個人喜好添加蔥花、蒜碎、蒜苗、香菜等辛香料，香油滑潤質地與油香，可解辣降燥、提升香氣。(陳韻萍攝)

【沾料移植成都 空運專用香油、乾碟堅果香氣濃】

「馮校長」台灣店沾料部分也完整移植成都文化，以香油為基底的「油碟」，依個人喜好添加蔥花、蒜碎、蒜苗、香菜等辛香料，藉由香油本身的滑潤質地與油香，以及各種配料的相輔相成，達到解辣降燥、提升香氣的佐餐效果。為了重現正統的成都火鍋文化，台灣店也將油碟專用香油空運來台。另有適合搭配內臟類食材的「乾碟」，依獨家比例調配特製辣椒粉、白芝麻、砂糖、花生粉，以及現磨花椒粉等多種配方，「乾碟」堅果香氣飽滿，辣中帶香。

