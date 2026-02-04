黃仁勳也讚！賴清德籲朝野過總預算 挺台美關稅協議

民進黨今（4）日召開中執會，總統兼黨主席賴清德再次呼籲朝野各黨，能以民生經濟與國家安全為優先，在新會期開議後，儘速完成總預算案與國防特別條例的審議。賴清德還提到，輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳日前也公開讚賞台美關稅談判結果，他期盼未來關稅協議送交國會後，朝野各黨能本於國家利益，秉持專業、依法審查，全力支持協議通過。

總統兼民進黨主席賴清德。（圖／中天新聞）

民進黨發言人吳崢轉述賴清德致詞指出，立法院已在上週五結束第十一屆第四會期。首先他要感謝民進黨團積極協助行政院，推動「韌性特別預算」與「災後重建特別預算」，也要感謝立法院完成立法，讓政府能夠及時回應國家韌性與災後重建的迫切需求。

賴清德表示，然而，令人遺憾的是，本會期在藍白聯手下，非但攸關國家整體發展的「中央政府總預算案」，及強化國軍作戰能力的「國防特別預算條例」草案，未能付委審查。

賴清德接著提到，令人遺憾的是，卻強行通過多項具爭議性的法案，甚至在最後一次院會中，通過《衛星廣播電視法》的修法，為執照遭撤銷的中天新聞台復活大開後門；通過修改《不當黨產條例》，讓國民黨取回過去不當侵吞的國家財產；以及通過《立法院組織法》修正案，為立委貪污助理費除罪化。

賴清德再次強調，若今年度的政府總預算案遲遲未審議通過，不僅將對民生經濟產生衝擊，更可能使台灣在AI人工智慧浪潮與全球競爭中，錯失關鍵發展時機。

輝達執行長黃仁勳。（資料照／中天新聞）

至於強化台灣國家安全與印太區域穩定的「國防特別預算」，他說，美國在台協會（AIT）已七度公開表達支持的立場。若在野黨持續阻擋國內外廣泛支持的政院版「國防特別條例」草案，反而通過欠缺整體戰略規劃的版本，勢將延誤國防戰力提升，且恐讓國際社會誤解台灣自我防衛及捍衛印太和平的決心。

賴清德說，他要再次呼籲朝野各黨，能以民生經濟與國家安全為優先，在新會期開議後，儘速完成總預算案與國防特別條例的審議。

另外，賴清德也提及，在副院長鄭麗君與行政院團隊努力下，台灣已順利與美國完成談判，達成對等關稅15%且不疊加，與美國232條款最優惠待遇的重要成果。

行政院副院長鄭麗君。（資料照／中天新聞）

賴清德強調，這次關稅談判的成效，不僅已反映在股市與出口表現上，也獲得產業界普遍的肯定，日前，輝達執行長黃仁勳公開讚賞談判結果，及肯定台灣在全球產業鏈中的重要性，因此他期盼，未來關稅協議送交國會時，朝野各黨能本於國家利益，秉持專業、依法審查，全力支持協議通過，協助台灣產業加速擴大國際布局。

