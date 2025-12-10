黃仁勳五層蛋糕的啟示

川普批准輝達H200先進晶片出口中國，為美中AI競逐投下震撼彈。但中國隨即傳出將對H200進口設限，禁止公部門購買以扶植本土晶片，表明不願對美國技術過度依賴，也暗示半導體自立的戰略決心。此舉表面是貿易開放，實則反映美中雙方在限制與放行之間的盤算，而這場晶片外交的雙向角力，正是美中AI地緣戰略的真實縮影。

川普放行H200晶片，與其說是對中國示好，不如說是為美國企業爭取短期營收及25％出口金額收益的務實決定。但中國並未照單全收，而是反其道而行，研擬以「許可制」或公部門禁用方式，限制H200在中國市場流通，此策略顯然有雙重目的，一是降低對美技術依賴，保護國內供應商的市場機會；二是藉由談判空間換取更高階晶片輸入權。

廣告 廣告

AI秩序的未來，可能就在先進晶片的放行與限制之間被重新定義。若美國對中國管制持續出現例外，那麼「可信任AI同盟」執行力將被質疑；中國若能持續藉外部技術壯大AI算力，則將加快在AI模型層與應用層的全球擴張力道。

對台灣而言，雖在全球半導體產業扮演關鍵角色，但仍只著重晶片製造，如今更該審視自身在黃仁勳所提出包括能源、晶片、基礎設施、模型、應用服務的「AI五層蛋糕」定位。

根據英國《觀察家報》發布今年最新AI指數，台灣在AI基礎建設與政策支持雖有基礎，但模型開發與應用生態仍明顯落後。換言之，我們在「下層硬體」有競爭力，但「上層軟體」與「創新場景」仍待努力。若要脫離代工宿命，應強化三件事。

第一，擴大AI人才培養與開源技術投入，讓學術界與產業界能快速接軌。第二，加速推動AI應用落地，無論是在智慧製造、智慧醫療還是數位政府，政府都應提供公共場域作為實驗基地，讓創新有土壤。第三，建立中小企業能參與的AI應用生態，避免AI集中在少數大企業，讓創新成為全民動能而非菁英賽局。

美中AI競爭已不再只是晶片與算力競逐，而是整體AI生態系對決。川普政府放行H200出口中國，但中國卻對H200進口設定限制，體現雙方在AI國力建構的不同路線；而黃仁勳的「五層蛋糕」論則提醒我們，只靠晶片技術領先還不夠，真正能贏得未來的是平台整合能力與創新能量，當美中在AI生態系激烈較量，台灣必須找到自己的定位，才能在科技地緣政治舞台占有一席之地。（作者為中華經濟研究院輔佐研究員）