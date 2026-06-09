黃仁勳亞洲行 藏著一盤美中科技戰的大棋

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▲黃仁勳的亞洲棋局：吃五花肉、喝燒酒背後 輝達如何在美中科技戰中悄悄重畫版圖（圖／美聯社／達志影像）

[NOWNEWS今日新聞] 輝達（NVIDIA）現任執行長黃仁勳這趟訪韓，表面上看是一場充滿人情味的文化之旅——穿杜山熊球衣開球、在弘大網咖打電玩、跟SK財閥會長吃炸雞配啤酒。但如果你以為這只是一個科技大亨在亞洲玩偶像行程，那就太小看這個台裔美國人了。

在每一個笑容、每一頓飯局的背後，黃仁勳正在下一盤牽動全球AI版圖的大棋。

美中科技戰的陰影下 輝達的中國難題

要理解黃仁勳的亞洲布局，必須先理解輝達在中國市場所面臨的困境。

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曾經，輝達在中國AI晶片市場的佔有率高達95%，如今卻已跌至約50%。黃仁勳將這個數字的下滑，直接歸咎於美國出口管制政策的失誤——他認為，這些限制不僅沒有有效遏制中國，反而加速了中國本土AI晶片產業的成長，最終傷害了美國科技企業的長期競爭力。

這個困境在今年5月達到高峰。川普帶領超過十二名美國企業執行長赴北京與習近平會面，輝達起初並未在受邀名單之內。後來川普看到媒體報導黃仁勳缺席後，親自打電話邀請他加入代表團，黃仁勳隨即飛往阿拉斯加登上空軍一號。輝達發言人表示：「黃仁勳應川普總統邀請出席峰會，旨在支持美國及政府的目標。

然而，峰會的結果讓市場感到意猶未盡。川普事後表示，他並未在與習近平的會談中討論輝達的Blackwell AI晶片問題——而那正是美國對中出口管制的核心議題。黃仁勳對此保持低調，表示「我完全相信兩位總統有很好的對話，這不一定需要牽扯到我做的事情」，刻意不將自己插入地緣政治的對話中。

▲輝達執行長黃仁勳（右上）隨美國總統川普（中）與多位要員出席於北京人民大會堂舉行的歡迎儀式，攝於2026年5月14日（星期四）。（圖／美聯社／達志影像）

中國市場拿不回來 所以把亞洲盟友抓得更緊

正因如此，黃仁勳轉而將戰略重心更深地嵌入美國盟友體系。

輝達已被迫多元化其合作夥伴關係，積極深化與民主盟友國家的科技連結。韓國正是最完美的選擇——它是美國的軍事同盟、擁有三星和SK海力士這兩家全球最重要的記憶體晶片製造商，同時也是政府資金充裕、全力衝刺AI國家戰略的市場。

這趟訪韓也呼應了一個更大的趨勢：各國政府開始將AI視為國家安全議題，積極建立不依賴外國雲端服務商的本土AI基礎建設。黃仁勳近年來儼然成為「科技外交大使」，足跡遍及新加坡、阿聯、日本，如今再訪韓國，每一次出訪都精準傳遞出輝達下一步的戰略重心。

▲供應鏈是內裡，地緣政治才是真正的主菜——黃仁勳亞洲行完整解析（圖／美聯社／達志影像）

供應鏈競合：三星、SK海力士、台積電的三角關係

黃仁勳在首爾的飯局，絕非只是社交應酬。輝達的AI晶片霸業，背後高度依賴兩條關鍵供應鏈：一是台積電提供的先進製程晶片，二是SK海力士生產的高頻寬記憶體（HBM），這兩樣缺一不可。

SK海力士是輝達最重要的HBM記憶體供應商，雙方的合作關係直接決定了輝達H100、B100等旗艦AI加速器的生產規模與交貨速度。黃仁勳此行與SK集團會長崔泰源深度會談，外界解讀為雙方正在鎖定更長期、更大規模的HBM供應協議，確保輝達在AI算力競賽中的材料來源不中斷。

三星則是另一個戰略考量。儘管三星在HBM技術上的進度相對落後SK海力士，但作為全球最大的晶圓代工廠之一，保持與三星的良好關係，本身就是輝達分散風險的重要一環。

而台灣台積電，則是這整個供應鏈中最不可取代的核心。輝達的每一顆旗艦GPU，幾乎清一色由台積電以最先進的製程生產。黃仁勳對台積電的依賴程度，讓台灣在輝達的全球戰略中享有一個幾乎無可替代的位置。

訪韓、訪台的政治意涵：這不只是商業行程

黃仁勳頻繁訪問台灣與韓國，背後有著清晰的地緣政治邏輯。

透過深化與韓國——美國盟友——的連結，輝達在科技與地緣政治兩個層面同時鞏固了自身的戰略定位，也向全球投資人傳遞出一個明確訊號：輝達的全球戰略是建立在民主同盟體系之上的，而非押注在地緣政治風險最高的中國市場。

對台灣而言，黃仁勳每一次返台，都是一次對外界宣示的機會：台積電是全球AI革命最不可或缺的基礎建設，而台灣站在這場革命的核心。在中國持續對台施壓的背景下，輝達與台積電的深度綁定關係，事實上也為台灣提供了一層隱形的戰略保護。

對韓國而言，黃仁勳的到訪，是對韓國AI野心的最高規格背書。韓國政府正積極推動AI主權基礎建設計畫，黃仁勳的每一句讚美、每一筆合作協議，都被首爾的決策者視為國際認可的重要訊號。

黃仁勳的亞洲棋局：不選邊，但要在每個關鍵節點都佔有一席

回過頭來看，黃仁勳的亞洲行程其實透露了一個高度精算的戰略邏輯：在美中科技戰的結構性對立下，輝達無法也不願意完全放棄中國市場，但也不能讓自己被北京牽著走。因此，他選擇了一條「深耕盟友、維繫中國、避免表態」的平衡路線——在首爾吃炸雞配啤酒、在台北深化供應鏈夥伴關係、在北京保持存在感但不談敏感議題。這種外交靈活性，或許才是黃仁勳身上最被低估的核心競爭力。

皮衣和笑容是他的門面，但那雙眼睛裡，始終在看一盤更大的棋。

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