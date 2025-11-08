黃仁勳抵達台積電運動會 暖喊：跟台積電一家人

黃仁勳離開飯店。（圖／東森新聞）





台積電今（8日）在新竹縣體育場舉辦運動會，輝達執行長黃仁勳昨日抵達台灣，也將以貴賓身分出席運動會，將與台積電創辦人張忠謀同框。

台積電運動會除了邀請黃仁勳之外，張忠謀與妻子張淑芬，科技巨擘將在運動會中同框。台積電董事長魏哲家表示，今年張忠謀將不會進行繞場，避免走路太過疲累。

黃仁勳昨日搭乘私人飛機從巴黎直飛台南，參訪台積電三奈米廠，又與魏哲家共進晚餐，再搭乘飛機北上，今一早就準備參加台積電運動會。黃仁勳受訪時透露，運動會結束後他就準備回國，預計農曆新年時才會再度來到台灣。

廣告 廣告

黃仁勳今日8時10分左右已抵達運動會現場，手上還拿著台積電POLO衫，他表示，今日對他來說是特別的一天，很開心以及榮幸可以參與台積電的家庭日，強調「輝達跟台積電是一家人，我們一起成長」。

更多東森新聞報導

中國會贏AI競賽？ 黃仁勳澄清：美國仍微幅領先

黃仁勳來了！直奔台積電南科廠 11/8將同框張忠謀

不斷更新／黃仁勳現身劉家莊牛肉爐 魏哲家也出席

