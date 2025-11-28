黃仁勳今年五度訪台 證實「已密會張忠謀」：他狀態很棒

黃仁勳一早8時出門吃「台式早餐」，預計今天就會離台。

輝達執行長黃仁勳趁著美國感恩節假期，於27日下午無預警搭乘專機來台，今（28日）一早從飯店出門吃早餐，證實此行一大目的是拜會「大恩人」、台積電創辦人張忠謀。

黃仁勳早上在出門享用台式早餐時，接受媒體訪問，神情愉悅地證實已探望張忠謀，並透露其狀況：「他（張忠謀）很好，謝謝你們，他狀況非常好。」黃仁勳也表示自己很快就要離開，預計今天就會返家。

黃仁勳此行可說是「快閃」，寫下今年第五度訪台紀錄。外界分析，此次行程是為了彌補本月8日參加台積電運動會的遺憾，當時張忠謀因身體不適未能出席，黃仁勳當時曾向媒體表示會儘快找時間探望，果然不到20天就實現承諾。

昨晚，有網友分享黃仁勳悄然現身台北四平街，親切地挑選蜜餞並與民眾互動，畫面曝光後立刻在網路引發熱潮，消息指出他買了高達新台幣4,000到5,000元的蜜餞。此外，消息也指出，黃仁勳在搭機離台前，還可能拜會廣達董事長林百里。

針對近期Google推出採用自研張量處理器（TPU）的Gemini 3，並傳出Meta將斥資採購，是否會衝擊輝達的AI晶片版圖，黃仁勳顯得老神在在。他指出，AI市場非常龐大，且成長非常快，「產業界存在很多競爭，輝達每天都有很多競爭，所以我們要跑得很快。」但他對自家GPU產品，如Blackwell及即將上市的Rubin非常有信心，強調輝達的地位「非常穩固並特殊」，但「我們每天都必須非常努力」。

黃仁勳進一步說明，特殊應用晶片（ASIC）有其定位，但輝達的GPU與平台（NVlink、CUDA）是極具通用性的，可以運行世界上任何一個AI模型，「是全球唯一能運行在所有AI模型的系統。所以無論你有什麼需求，輝達都能幫到你！」





