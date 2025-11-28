黃仁勳今年五訪台灣 美食地圖一次看

▲輝達執行長黃仁勳27日被民眾直擊現身台北，美食行程也成為討論話題。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳今年第五度來台，27、28 日兩天行程幾乎成了一場「台北美食巡禮」。從台式熱炒、蜜餞、手搖飲，到經典粵菜、夜市水果與台式早餐，全被他收入個人版「黃仁勳美食地圖」，沿途也讓不少民眾驚喜合照。

花娘小館

黃仁勳這趟美食之旅從熟悉的味道開始。中午他現身長年愛店「花娘小館」，幾乎成了他每次來台的固定行程，其中黃仁勳最愛的，就是招牌菜「蒼蠅頭」。老闆娘透露，除了蒼蠅頭，還點了蛋鬆白菜、客家小炒、炒飯、牛腩煲、清蒸魚、雞湯、豬腳等。

台北譽展蜜餞行

用完午餐後，他被民眾巧遇在四平商圈逛街、挑蜜餞，前往的是「台北譽展蜜餞行」，還在牆壁上簽名，並用英文寫下「我愛芒果」。

大茗茶堂

接著，他前往伊通街的大茗本位製茶茶堂，買了飲料再上路，根據店員透露，黃仁勳點的是「冬瓜玉露青一分糖微冰」。

國賓中餐廳

晚餐時間，他到老字號「國賓中餐廳」用餐。這家開業超過一甲子的經典中菜館，以正統粵菜與川菜聞名，曾連續四年拿下米其林推薦，烤鴨、粵式燒味、水煮牛、港式點心等都是饕客公認必吃。黃仁勳也笑著表示，菜色依然美味可口。

通化夜市阿婆水果

用餐後，他又被民眾直擊現身通化夜市，買「阿婆水果」，不但和老闆用台語聊天，還親切與民眾合影，整條街都沸騰起來。

老漿家

隔天一早，黃仁勳一行人前往大安區延吉街24小時營業的「老漿家」。他點了豆漿、饅頭、蛋餅、蔥抓餅、鍋貼、蘿蔔糕等，總共約 700、800元，並幫排在後面的客人全部買單。

牛耳精緻麵館

準備搭機前，他又特別繞到內湖科學園區，造訪心心念念的「牛耳精緻麵館」吃午餐。這家價格親民、深受內科上班族喜愛的麵店，是他自2023年第一次踏進後就念念不忘的「內湖必吃」。

據了解，他已三度回訪這家麵店，幾乎維持「一年一次」的固定頻率。

