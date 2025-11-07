黃仁勳今快閃訪台 盼輝達土地問題順利解決

一身輕便黑衣白褲，黃仁勳7日下午搭乘私人專機抵達台南，這已經是他今（2025）年第4度來台，親口證實將參訪台積電3奈米廠。

輝達執行長黃仁勳說：「我為何回來？由於生意很好，所以我回來鼓勵台積電的朋友們，要加油加油。」

透露自己一天半要快閃台南、台北，以及8日要參加在新竹的台積電運動會和創辦人張忠謀同框，不過對於外傳輝達海外總部能設立在台北北士科T17、T18基地，就是張忠謀幫忙牽線，黃仁勳表示不清楚，但也不會感到驚訝。

黃仁勳表示，「很多人都希望輝達總部設在台北，而且我們在台北也有很多員工，但現在辦公室空間太小了，所以才需要在台北建一個更大的辦公室，我期盼土地問題能夠解決，這樣我們就能在台北蓋一棟漂亮的大樓了。」

蔣萬安也隔空喊話，希望輝達能在台北設立子公司，並有一定的資本額，而非以現在的新加坡或維京群島分公司，來和市府對接簽約。

蔣萬安說：「站在台北市的立場，當然希望輝達它可以選擇設立在台北的分公司，我想不管對於整體產業、稅收，能夠帶動全面的提升，我想這個我們當然是希望能夠他能審慎的評估，我想輝達他目前也正在研議當中。」

隨著新光人壽與台北市政府雙方「分手費」底定44.7億，最快下週有結果，新壽母公司台新新光金也強調「一切順利」，等解約塗銷地上權後，北市府將以專案設定地上權給輝達。而已經在外旅遊三週的黃仁勳笑說這次真的沒時間逛夜市，也沒機會與蔣萬安見面，但下次還有機會。

黃仁勳表示，「沒關係，我會回來的。」

