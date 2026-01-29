黃仁勳今抵台行程引關注 親駁「H200晶已運中國」傳言

面帶笑容合照簽名來者不拒，輝達執行長黃仁勳結束中國行後再度旋風訪台，第一個行程就是到髮廊剪頭髮，也將會晤台積電董座魏哲家和創辦人張忠謀。針對外媒報導指輝達H200晶片已經運到中國，黃仁勳駁斥這是假新聞，重申目前仍待官方最後決定且尚未收到訂單。

輝達執行長黃仁勳表示，「H200晶片的實際許可，目前正在最後敲定中，我也希望中國政府能允許輝達銷售H200，這對美國的技術領先地位有利，對中國市場也有幫助，而且客戶們也非常渴望得到這項產品。」

廣告 廣告

而外傳美方希望台灣轉移4成半導體產能到美國，黃仁勳認為，未來台積電晶圓與產能，將遠遠超過台灣可取得的能源供應量，用「轉移」來思考並不合適，應該想成「增加」產能。

輝達執行長黃仁勳說，「我覺得用轉移來思考並不正確，而是應該想成是增加產能才對，對美國來說也是一大優勢，因為可以擁有強大的製造業韌性，對台積電來說有全球布局的優勢，這可以說是雙贏局面。」

黃仁勳強調與台積電、廣達、鴻海、緯創等台灣供應鏈緊密合作，來因應當前AI基礎建設強勁需求。此次訪台預計參加輝達台灣尾牙，針對外界關注他是否會親自出席輝達與台北市政府的簽約典禮，黃仁勳幽默打太極。

輝達執行長黃仁勳表示，「我會去嗎？你們有聽說是什麼時候嗎？」

記者回應，「台北市長希望你去，他邀請你很多次。」；黃仁勳又問，「是嗎？好，簽約儀式是什麼時候？」

記者表示，「他說由你決定。」；黃仁勳問記者們，「哪天你們有空？」

台北市長蔣萬安指出，「我們都還是持續和輝達保持聯繫，那最主要也是要看黃仁勳安排。」

北市1月26日都委會，變更審查重點，包括放寬建蔽率、道路合併、提高單層高度、在不影響交通的情況下設置車輛進出口；審議通過後，2月2日公告，才正式生效。至於市府輝達簽約的形式不拘，但原則上一定會在農曆過年前把所有的合約全部簽訂。