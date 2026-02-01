黃仁勳今晚宴台積電高層 稱盼向供應鏈夥伴表達感激

輝達執行長黃仁勳說道，「我明天會飛走，但我在那之前還有兩個會議。」

輝達執行長黃仁勳再次到訪北市知名私廚餐廳，2月1日晚間與台積電高層再次會面聚餐，至於聊什麼，依然是感激再感激。

黃仁勳表示，「沒有什麼重要的要聊，除了最重要的事要說，是要感謝一切他們做的，我們有創紀錄的一年，他們也有創紀錄的一年，我為他們感到非常驕傲。」

至於輝達在台總部何時簽約？黃仁勳說簽約很簡單，不過也強調，因為成長強勁、非常希望盡快完成最後的簽約，並且動工。

黃仁勳提及，「擁有一個更大的基地對我們來說很重要，我非常開心這個基地已經獲得核准，也非常感謝台北市與所有人的支持，我很希望盡可能快完成簽約並開始動工，實際完工仍然需要好幾年，那棟建築我腦中構想的，要帶來這的會是一個驚喜。」

不過台美關稅敲定，外界關台場注供應鏈外移，黃仁勳此行被問及台廠赴美影響時，則強調現在就是人類史上最大規模的基礎建設擴張初期，不只是台美，AI的基礎設施將在全球各地建置。接下來將會出現晶片工廠、電腦製造工廠以及AI工廠，3種全新的工廠型態。

資深產業分析師陳子昂認為，「台商未來10多年會積極地投資美國供應鏈，最主要也是為了因應美國AI基礎建設未來會龐大的成長以及需求。」

不過，專家也提醒，AI基礎建設分成4個層次，包含基礎電力、晶片與電腦製造、雲端、AI軟體應用，目前台灣多數廠商處於晶片與電腦製造階段，AI軟體應用也是弱項之一，盡力跟上才能對產業推進「再助一份力」。