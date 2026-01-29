黃仁勳今晚會去見張忠謀

▲黃仁勳透露今晚會跟張忠謀見面。（圖／記者李青縈攝）

[NOWnews今日新聞] 黃仁勳今（29）日飛抵台灣，在機場外與記者打招呼、問候，後續也搭車直奔飯店。據了解，他首個行程是要前往髮廊，而地點就是在飯店附近的「Manor Salon」髮廊。老闆先前就曾說，黃仁勳近7年每次返台都會修剪髮型。而後續黃仁勳受訪時也表示，今天晚上就會去見台積電創辦人張忠謀。

黃仁勳來台行程仍滿檔。除了參加台灣分公司尾牙，另外預期也會與相關供應鏈廠商聚首。而首個行程可能會到髮廊的他，其實不是第一次在台灣剪頭髮。

廣告 廣告

位於文華東方附近的「Manor salon」髮廊，是黃仁勳近7年來每次返台，都會到店裡修剪髮型。

黃仁勳也分享，自己想要的髮型是短一點、也會讓Ray設計。說畢，有民眾遞上迷你桌球拍，他接過後，便開玩笑揮拍幾下，接著幫民眾簽名。

被問到是否會跟張忠謀見面，黃仁勳則說，今天晚上會去見他。

進入髮廊後，也先對Ray道聲中文的「新年快樂！」

更多 NOWnews 今日新聞 報導

黃仁勳抵台「先剪髮」！髮廊老闆送他2個禮物 最常剪髮型曝

黃仁勳抵台首個行程去髮廊！來台仍住文華東方

黃仁勳又來了！熱情幫粉絲簽球還送媒體見面禮「養樂多」