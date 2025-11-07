黃仁勳今訪台積電台南三奈米廠 明北上同框張忠謀

黃仁勳今天下午將到台積電南科廠參訪三奈米廠，明天將出席台積電運動會。（本刊資料照）

輝達創辦人黃仁勳今（7日）下午2點抵達台灣，預計參訪台積電在台南的三奈米廠，接著並將北上出席明（8日）台積電的運動會，與台積電創辦人張忠謀同框，並將以貴賓身分致詞。

輝達執行長黃仁勳今天下午將到台灣，私人飛機直飛台南機場，預計2點降落，據悉，黃仁勳將參訪台積電在台南的三奈米廠，台積電副總經理王英郎將親自接待。明天台積電運動會將在新竹縣立體育館登場，除了邀請創辦人張忠謀和夫人張淑芬參加以外，也邀請黃仁勳出席，並以貴賓身分致辭。

由於黃仁勳是台南人，他的家族來自台南，他自己也公開提過台南是他的故鄉，在參訪完台積電的三奈米廠之後，晚上可能安排吃美食的行程，為這次回台掀起另一個話題。由於輝達海外總部確定落腳北士科，接下來黃仁勳要如何規劃這個面積廣達3.89公頃的土地，備受矚目。

台積電是在2022年成功量產三奈米製程技術，位於南科的晶圓18廠則是台積電三奈米的主要生產基地，隨著全球AI應用與高效能運算（HPC）需求快速擴張，三奈米今年產能將大幅提升，成長有望超過6成。三奈米製程雖然複雜度高於前代，但良率仍維持與五奈米相當水準，估計已經超過9成，遠高於三星的5成，甚至已經具備車用晶片的品質要求，且相關產品今年已經開始出貨。

台積電運動會是該公司年度的重要盛事，張忠謀每年幾乎都會親自出席，並在開幕時向員工致詞，黃仁勳這次獲邀出席並與張忠謀同框，預計將為繼續升溫的AI話題再添柴火。

