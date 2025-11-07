黃仁勳今閃電來台「首站不是北士科」 專機直飛台南！明出席台積電運動會

黃仁勳今將搭私人專機來台，首站到台南台積電參訪3奈米廠，預計明將在台積電運動會和魏哲家同台。圖為今年8月黃、魏在台北餐敘。（鏡報李智為）

輝達台灣總部落腳爭議近日終於塵埃落定，然而輝達執行長黃仁勳今（7日）快閃來台，首站卻不是到台北關心北士科的情況，而是將搭私人專機直飛台南，參訪台積電3奈米廠，明天則預計前往新竹參加台積電運動會。

參訪台積電3奈米廠 明再同台張忠謀

據報，黃仁勳今下午約1點半將搭乘私人專機直飛台南，這也是他今年第4度來台。黃仁勳抵達台南的第一個行程就是到最重要的合作夥伴台積電，參訪台南的3奈米廠，預計將由台積電副總經理王英郎親自接待。

黃仁勳在參訪後將搭機飛到到台北松山機場，沒有其他公開行程，但預計明天將會前往新竹，參加台積電運動會，屆時將和台積電創辦人張忠謀、董事長魏哲家同台，再次展現雙方的緊密關係。

黃仁勳今將搭私人專機來台，首站到台南台積電參訪3奈米廠，預計明將在台積電運動會和魏哲家同台。圖為今年8月黃、魏在台北餐敘。（鏡報李智為）

搞定合約用地問題 輝達確定落腳北士科

先前輝達總部選址看上北士科T17、18，卻因新光人壽與北市府合約問題而卡關，直到上週才終於塵埃落定，新壽與北市府談妥解約金、開始啟動對接程序，才終於讓輝達總部計畫有了進展，黃仁勳此行是否會對此事發表看法也引發關注。

