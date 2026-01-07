黃仁勳介紹輝達新晶片 全球市值最高公司這回帶來什麼新驚喜
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳1月5日表示，公司新一代晶片已進入「全面生產」階段，這些晶片在處理聊天機器人及其他人工智慧應用時，能提供比前一代晶片高出5倍的人工智慧運算能力。
在拉斯維加斯舉行的消費電子展（CES）演講中，這家全球市值最高公司的領導人揭露了更多關於這些晶片的細節，預計今年晚些時候推出。輝達高階主管向路透社透露，這些晶片已在公司實驗室中，由人工智慧企業進行測試，因為輝達正面臨來自競爭對手以及自家客戶日益激烈的挑戰。
僅增加1.6倍電晶體數量就能效能大躍進
Vera Rubin平台由六種不同的NVIDIA晶片組成，預計今年晚些時候亮相，旗艦裝置包含72個公司旗艦級圖形處理單位，以及36個全新中央處理器。黃仁勳展示這些晶片如何串聯成「pod」，內含超過1000個Rubin晶片。
黃仁勳指出，要達成這樣的效能成果，Rubin晶片採用公司專有的資料類型，希望整個產業能廣泛採用。
「這就是我們能夠在電晶體數量僅增加1.6倍的情況下，實現如此巨大效能躍進的原因。」黃仁勳表示。
雖然輝達在訓練人工智慧模型的市場仍占主導地位，但在將這些模型成果交付給數億聊天機器人及其他科技使用者時，面臨更多競爭，包括傳統對手如超微半導體（AMD），以及客戶如Alphabet旗下的Google。
黃仁勳演講大部分聚焦在新晶片於此類任務的表現，包括新增一種名為「情境記憶儲存」的儲存技術層級，能夠幫助聊天機器人在同時服務數百萬使用者時，對長篇問題及對話提供更迅速的回應。
新一代網路交換器採用全新連接技術
輝達還強調新一代網路交換器，採用名為共封裝光學（co-packaged optics）的全新連接技術，這項技術是連結數千臺機器成一體的關鍵，與博通（Broadcom）及思科系統（Cisco Systems）的產品形成競爭。
在其他公告中，黃仁勳特別提到全新軟體，能協助自駕車在決定行進路徑時做出判斷，並留下工程師可事後檢視的紀錄。
輝達去年底展示名為Alpamayo的軟體研究，黃仁勳1月5日表示，將更廣泛釋出這項軟體，同時公開用於訓練的資料，讓汽車製造商能進行評估。
「我們不僅開源這些模型，還開源用來訓練模型的資料，因為只有這樣，你才能真正信任這些模型是如何形成的。」黃仁勳在拉斯維加斯舞臺上說。
售中H200引起美國鷹派人士警覺
上個月，輝達從新創公司Groq挖角人才及晶片技術，包括曾協助Alphabet旗下Google設計自家人工智慧晶片的Groq高階主管。雖然Google是輝達主要客戶，但其自家晶片已成為輝達最大威脅之一，因為Google與Meta Platforms等公司密切合作，試圖削弱輝達在人工智慧領域的霸主地位。
同時，輝達急於展示其最新產品效能優於舊款晶片如H200，美國總統川普已允許H200出口中國。路透社報導，這款晶片是輝達現行旗艦「Blackwell」晶片的前身，在中國需求極高，此情況已引起美國政界各派中國鷹派人士的警覺。
責任編輯：許詠翔
更多風傳媒報導
其他人也在看
CES 2026／Vera Rubin規格公開 黃仁勳投資密碼不藏了
NVIDIA 執行長黃仁勳於美國時間5日、台灣時間今（6）日清晨5點在 CES 2026 特別演講中宣告計算產業正式跨入「物理 AI（Physical AI）」時代。現場台廠供應鏈重要成員包括廣達（2382）副董事長梁次震、雲達總經理楊麒令、緯創（3231）總經理林建勳等負責組裝AI伺服器廠商均到場力挺。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 1
10年前沒人感興趣的太空產業，為何會是下一個爆發級市場？專家解析關鍵原因
10年前，筆者在數十場亞洲及台灣的演講中談到太空是矽谷產業發展的趨勢，已有特斯拉執行長Elon Musk、亞馬遜創辦人Jeff Bezols、盧森堡國家主權基金、Google創辦人Larry Page、維珍集團創辦人Richard Branson、矽谷頂級創投家Peter Thiel，以及Apple創辦人Steven Jobs遺孀等，矽谷及世界富豪及產業龍頭......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 發表留言
連「火箭阿伯」都震撼了！實驗狂魔老董領軍，益材高壓氣瓶從工業市場，一路做到火箭衛星，怎麼辦到的？
拋下世界第一的光環，益材董事長翁冠群毅然投入高壓氣瓶戰場。從工業市場打開知名度，再一路做到火箭、衛星，他是怎麼辦到的？今周刊 ・ 4 小時前 ・ 發表留言
亞洲大學25週年校慶迎諾貝爾榮光 頒授神經科學巨擘Thomas C. Südhof名譽博士
亞洲大學歡慶創校25週年，5日舉行「諾貝爾大師論壇暨名譽博士學位授予典禮」，頒授 2013 年諾貝爾生理醫學獎得主、史丹佛大學醫學院教授 Thomas C. Südhof 名譽博士學位，表彰其在神經科中廣新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
成大碩士班報考人數居全國之冠 AI、半導體錄取率最低
國立成功大學115學年度碩士班及碩士在職專班招生統計，總報考人數達17,640人，相較去年略有下降，但整體報名規模仍穩居全國各大學之冠，充分展現成功大學在多元教學領域，以及前瞻研究布局上的高度吸引力。姊妹淘 ・ 1 天前 ・ 發表留言
2026年最關注IPO：馬斯克重押太空資料中心 亞馬遜、谷歌加入戰局
2026年剛開始，SpaceX上市已登上今年最大市場事件！媒體與專家預計這可能是全球最大的公開募股（IPO），而助長這波聲勢的，正是太空資料中心。太空資料中心打算利用太空的太陽能計算，再將...環境資訊中心 ・ 6 小時前 ・ 3
鄭家純懷孕9周流產 「停止胎動」出血一整晚
鄭家純（雞排妹）7日突然表示，懷孕第九周的她，胚胎停止發育，必須終止妊娠（人工流產），透露昨日（6）傍晚開始少量出血，痛苦了一個晚上，同時提及自己對代理孕母的看法。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 43 分鐘前 ・ 31
台中榮總爆醜聞！3醫師起底...才被封「年度好醫生」超諷刺
台中榮總神經外科爆發重大醫療倫理爭議，科內三名醫師被指控長期放任無醫護執照的醫材廠商進入手術室執刀，粗估至少180名病患在不知情下被「變更」主刀醫師。涉案的科主任鄭文郁、科主任楊孟寅、醫師廖致翔三人，據爆料指出已讓廠商執刀長達三年。中天新聞網 ・ 5 小時前 ・ 157
今晨8.5℃凍番薯！挑戰首波寒流「恐跌破5℃」 冷到這天才略回溫
氣象署發布17縣市低溫特報，今（7）日到明日受強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，氣溫明顯偏低，有10度以下氣溫發生的機率。今晨至晚間北部、東北部及金門局部地區有持續10度左右或6度以下氣溫發生機率，提醒民眾做好保暖措施。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前 ・ 1
台股來到3萬點！阮慕驊稱笑不出來：漲點集中在這5檔其他是莊孝維？
台股今（5）日大漲755.23點，終場加權指數收在30105.04點，並創下首次衝上3萬點大關。其中台積電的貢獻指數漲點677點，占今日漲點755點的比重超過89%。相較之下，上市櫃公司合計下跌家數達到上千家，表現兩極化。對此，財經專家阮慕驊直言，台股今日大漲755點，光這5檔股票加起來就貢獻725點，其它股票是「莊孝維」？中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 142
呂良偉娶百億富婆遭酸「嫁豪門」 70歲壽宴甜告白：仙女下凡
呂良偉娶百億富婆遭酸「嫁豪門」 70歲壽宴甜告白：仙女下凡EBC東森娛樂 ・ 18 小時前 ・ 14
19年婚姻正式結束！妮可基嫚「離婚分產協議」公開了 婚變導火線曝
奧斯卡影后妮可基嫚（Nicole Kidman）與鄉村歌手齊斯·艾本（Keith Urban）被視為是演藝圈中的「黃金夫妻」，不料去年9月傳出兩人早分居婚變。如今2人於1月6日向法院提交協議文件，已達成和解並完成離婚手續，正式結束19年婚姻。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 6
每天吃一顆蛋會怎樣？營養師親測「身體出現這些變化」 不少人都改觀
過去，蛋黃曾因膽固醇問題被視為「飲食地雷」，但近年研究不斷翻轉這個印象。包括美國心臟協會也指出，對健康族群而言，每天攝取一顆全蛋，可納入心臟健康飲食的一部分。那麼，如果真的「每天固定吃一顆蛋」，身體會有什麼實際感受？營養師Lauren Manaker透過親身實驗，連續7天每天吃一顆蛋，觀察對精力、飢餓感與生活節奏的影響，結果比她原先預期的更有感。 把雞蛋變成日常 實驗比想像中容易 為了讓實驗貼近真實生活，Lauren並沒有刻意改變飲食習慣，而是讓雞蛋自然融入三餐。她事先煮好一批水煮蛋，放在冰箱當作隨手可拿的蛋白質來源；有時吃炒蛋，某天甚至把蛋加進拉麵中，讓它在熱湯裡自然熟成。這樣的做法，不僅省時，也讓「每天一顆蛋」不成為壓力，而是一件輕鬆就能完成的小事。 一週後最明顯的感受：精力穩定、比較不餓 實驗結束後，Lauren 回顧這一週的最大收穫，是一整天的精力相對穩定，且飢餓感明顯降低。她表示，這很可能與雞蛋所含的高品質蛋白質有關，有助於延長飽足感，減少血糖波動。更重要的是，她沒有出現任何消化不適，整體狀況「一切如常」，只是多了不容易餓、精神較穩定的感覺，對忙碌生活來說是一項加分。 吃蛋也常春月刊 ・ 7 小時前 ・ 7
一家三口接連確診肺癌！醫曝「最大風險」其實不是抽菸 很多人忽略
肺癌長年高居國人癌症死亡原因首位，其最大風險在於「早期幾乎沒有症狀」。根據衛生福利部死因統計，已連續超過 21年蟬聯台灣癌症死亡首位，2024 年共有 10,495 人死於氣管、支氣管和肺癌，死亡人數逐年攀升，凸顯肺癌防治是國人重要的健康議題。 肺癌以肺腺癌類型最常見 LDCT是早期發現關鍵 恩主公醫院胸腔外科主任陳右儒指出，肺癌包含多種類型，其中肺腺癌是目前最常見的一種肺癌類型，不僅好發於抽菸者，在未曾抽菸的族群中比例也逐年增加。隨著政府推動低劑量電腦斷層（LDCT）肺癌篩檢政策，臨床上愈來愈多民眾在健檢時、尚未出現症狀前即被發現肺部病灶，且受檢年齡層橫跨三、四十歲至七、八十歲，顯示肺癌風險並非僅限於特定族群，及早篩檢有助於爭取治療時機。 一家三口接連發現病灶 關鍵就在「家族史警覺」 陳右儒分享一個印象深刻的臨床案例：一名約八十多歲的女性，因為跌到外傷接受電腦斷層檢查時，意外發現肺部異常，後續確診為早期肺腺癌並接受手術治療。由於母親罹癌，家屬提高了警覺，陸續接受LDCT篩檢，其中兩位女兒及早發現肺癌接受手術治療。其中一名五十多歲的女兒，在第一次篩檢時發現肺部有極小的毛玻璃樣結節，因影常春月刊 ・ 48 分鐘前 ・ 4
台股飆到歷史高點！為何老手反而不敢買 答案藏在這條均線
台股從技術面觀察，大盤指數短線漲速明顯加快，今(5)日再度大漲一舉站上3萬點關卡，明顯遠離季線，市場開始浮現過熱疑慮。上週延續強勢攻勢，在新年度資金回流與法人積極卡位下，加權指數單週大漲793.79點、漲幅2.78%，收在29,349.81點，再度改寫歷史新高，成交值同步放大至6,488億元，顯示市場追價意願明顯升溫。代表中小型股的櫃買指數表現同樣不弱，單週上漲6.53點、漲幅2.41%，收在278.03點，走勢呈現高檔震盪偏多格局，隱約浮現挑戰新高的氣勢。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 20
目標價喊120元！「這記憶體」爆40萬張大量飆連3漲26% 2026年EPS上看7.5元
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導台股記憶體族群今（6）日表現搶眼，主要原因在於多項產品因全球各大廠商的產線多轉移至HBM而呈現供不應求的情況，價格不斷...FTNN新聞網 ・ 22 小時前 ・ 11
減脂族快看！營養師曝「1食物」下肚像喝油：麵條界吸油面紙
不少民眾減重時，會選擇看似清淡、份量不多的雞絲麵當作主食，但這樣的選擇真的有助於減脂嗎？對此，營養師曾建銘在社群平台發文直言，「它本質就是『麵條界的吸油面紙』」貼文一出，引發網友熱議。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 1
川普再說「西半球是我們的」! 美軍接下來入侵誰? 這6國被點名 中國不忍說話了
[Newtalk新聞] 在美軍逮捕委內瑞拉總統馬杜洛之後，美國總統川普 4 日在總統專機「空軍一號」上面對媒體，向委內瑞拉、哥倫比亞、古巴、伊朗、墨西哥、丹麥等國發出威脅。此外，他還就烏克蘭襲擊了普丁官邸一事改口，稱 : 「我不相信那次襲擊發生了」。 談及委內瑞拉時，川普稱，美國「必須獲得（對委內瑞拉資源的）完全准入」。川普自稱美國已「掌控」委內瑞拉。「別問我現在誰掌權，因為我會給你一個答案，而且這個答案會非常有爭議。」當記者追問時，川普說：「我的意思就是，現在由我們掌控。」 美國總統川普（前中）3日與國務卿盧比歐（前右）等人監看美軍逮捕委內瑞拉總統馬杜洛行動。 圖取自facebook.com/WhiteHouse 川普還警告，委內瑞拉代理總統羅德里格斯「如果不做正確的事，將面臨比馬杜洛更糟糕的處境」。更多軍事干預方案已擺在桌面上。「如果他們不守規矩，我們將發動第二輪打擊。」 川普聲稱，哥倫比亞把毒品賣給美國，「也病得很重」，並對哥倫比亞總統佩特羅發起人身攻擊，稱「他這樣做的日子不會太長了」。當被問及美國是否會對哥倫比亞發動行動時，川普說：「聽起來不錯。」 川普說，3 日在美國對委內瑞新頭殼 ・ 1 天前 ・ 382
NBA》勇士輸得冤！科爾被罰下場 裁判坦承漏吹快艇違例
勇士前日與快艇激戰1分飲恨（102比103），總教練科爾（Steve Kerr）被罰下場，主將柯瑞（Stephen Curry）罕見6犯畢業。裁判賽後坦承犯下漏判的錯誤，導致科爾被趕出場。中時新聞網 ・ 4 小時前 ・ 6
Lulu成功嫁給偶像陳漢典！14年緣分曝 媒體人讚：像細水長流愛情紀錄片
藝人陳漢典與Lulu黃路梓茵將於本月25日在台北文華東方酒店舉辦婚宴，婚禮倒數之際，兩人搶先曝光遠赴日本拍攝的婚紗照，以富士山、河口湖為背景甜蜜依偎，畫面溫柔浪漫，引發熱烈討論；媒體人狄志為也發文祝福，形容兩人的感情「彷彿一部細水長流的愛情紀錄片」，從默契搭檔走到人生伴侶。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 8