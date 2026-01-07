黃仁勳介紹輝達新晶片 全球市值最高公司這回帶來什麼新驚喜

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳1月5日表示，公司新一代晶片已進入「全面生產」階段，這些晶片在處理聊天機器人及其他人工智慧應用時，能提供比前一代晶片高出5倍的人工智慧運算能力。



在拉斯維加斯舉行的消費電子展（CES）演講中，這家全球市值最高公司的領導人揭露了更多關於這些晶片的細節，預計今年晚些時候推出。輝達高階主管向路透社透露，這些晶片已在公司實驗室中，由人工智慧企業進行測試，因為輝達正面臨來自競爭對手以及自家客戶日益激烈的挑戰。

僅增加1.6倍電晶體數量就能效能大躍進



Vera Rubin平台由六種不同的NVIDIA晶片組成，預計今年晚些時候亮相，旗艦裝置包含72個公司旗艦級圖形處理單位，以及36個全新中央處理器。黃仁勳展示這些晶片如何串聯成「pod」，內含超過1000個Rubin晶片。

黃仁勳指出，要達成這樣的效能成果，Rubin晶片採用公司專有的資料類型，希望整個產業能廣泛採用。

「這就是我們能夠在電晶體數量僅增加1.6倍的情況下，實現如此巨大效能躍進的原因。」黃仁勳表示。

雖然輝達在訓練人工智慧模型的市場仍占主導地位，但在將這些模型成果交付給數億聊天機器人及其他科技使用者時，面臨更多競爭，包括傳統對手如超微半導體（AMD），以及客戶如Alphabet旗下的Google。

黃仁勳演講大部分聚焦在新晶片於此類任務的表現，包括新增一種名為「情境記憶儲存」的儲存技術層級，能夠幫助聊天機器人在同時服務數百萬使用者時，對長篇問題及對話提供更迅速的回應。

新一代網路交換器採用全新連接技術



輝達還強調新一代網路交換器，採用名為共封裝光學（co-packaged optics）的全新連接技術，這項技術是連結數千臺機器成一體的關鍵，與博通（Broadcom）及思科系統（Cisco Systems）的產品形成競爭。



在其他公告中，黃仁勳特別提到全新軟體，能協助自駕車在決定行進路徑時做出判斷，並留下工程師可事後檢視的紀錄。

輝達去年底展示名為Alpamayo的軟體研究，黃仁勳1月5日表示，將更廣泛釋出這項軟體，同時公開用於訓練的資料，讓汽車製造商能進行評估。



「我們不僅開源這些模型，還開源用來訓練模型的資料，因為只有這樣，你才能真正信任這些模型是如何形成的。」黃仁勳在拉斯維加斯舞臺上說。

售中H200引起美國鷹派人士警覺



上個月，輝達從新創公司Groq挖角人才及晶片技術，包括曾協助Alphabet旗下Google設計自家人工智慧晶片的Groq高階主管。雖然Google是輝達主要客戶，但其自家晶片已成為輝達最大威脅之一，因為Google與Meta Platforms等公司密切合作，試圖削弱輝達在人工智慧領域的霸主地位。

同時，輝達急於展示其最新產品效能優於舊款晶片如H200，美國總統川普已允許H200出口中國。路透社報導，這款晶片是輝達現行旗艦「Blackwell」晶片的前身，在中國需求極高，此情況已引起美國政界各派中國鷹派人士的警覺。



責任編輯：許詠翔



