黃仁勳何時再來台？ 蔣萬安曝預計「農曆年前」與輝達完成簽約

台北市長蔣萬安曝與輝達簽約日期。（資料畫面）

輝達海外總部落腳北士科T17、T18，執行長黃仁勳今（2日）結束訪台行程，強調自己有意願再回來與台北市政府簽約。針對簽約進度，台北市長蔣萬安表示，本週就會進行估價審議，待確定就可以完成議價訂約，預計10至15日間完成簽約。

輝達執行長黃仁勳今（2日）將離開台灣，結束訪台行程，業界關注是否會趕在離台前與台北市政府完成輝達新總部用地簽約。對此，他昨（1日）受訪時坦言，這趟台灣行不會與台北市長蔣萬安會面，但雙方很快會再見。

針對黃仁勳不在台灣，是否會影響後續簽約，蔣萬安表示，黃仁勳行程相當緊湊，是否親自簽約，得看他的時間，不過相關時程進度都會持續進行，並與輝達保持溝通，本周就會進行估價審議，待確定就可以完成議價訂約，預計10至15日間完成簽約。

至於是否在黃仁勳年前來台時約吃美食，蔣萬安重申，一切都要看黃仁勳的時間與行程安排，相關時程跟進度都在持續進行，且皆有與輝達保持溝通，雙方都充分掌握。

另外，蔣萬安也感謝黃仁勳及團隊，稱其行程雖緊湊，但相關進度不受影響，與台北市政府的溝通過程也都非常順利。他強調，台北市政府會站在一切依法並符合程序的範圍內，盡量給予協助。





