黃仁勳來了！直奔台積電南科廠 11/8將同框張忠謀

黃仁勳今年第四次訪台，首站選的是台積電在台南南科三奈米廠。（圖／東森新聞）





那個男人黃仁勳又來台灣了！今年第四次訪台，首站選的是台積電在台南南科三奈米廠，黃仁勳也說，因為AI需求真的太強勁，所以這次特別來感謝台積電員工的辛勤付出。另外他也證實，明（8）天會參加台積電運動會，預計最多只在台灣待兩天。

開心喊台積電要加油加油，那個男人黃仁勳身穿黑色夾克，今年第四度訪台，機場被粉絲擠爆，還有台積電員工拿著年資證明要簽名。黃仁勳難掩好心情，但也坦言夜市真的沒時間去。

輝達執行長黃仁勳：「我非常期待要去夜市，但我沒有時間，因為我已經到處旅遊三週了，我必須要回家，我想念我的小狗。」

沒時間去夜市，因為這次一樣走快閃路線，最多只待兩天。而黃仁勳來台灣第一站，有別於以往選擇的就是參觀台積電在台南的F18三奈米廠，黃仁勳開進台積電，就是因為輝達追加3奈米製程，從10萬片大增變16萬片，而這晶片將用在Blackwell Ultra以及明年接棒的Vera Rubin平台。

輝達執行長黃仁勳：「打造先進晶片，製造能力極其困難，這不只是製作一個計畫而已，更包含了工程技術科學實力，以及精密工藝。像台積電每天所做的事，是非常艱難的工作，但這是一項極為重要的技術，而且市場需求非常高。」

除了參訪南科18廠外，黃仁勳台灣行另一大重點，還有明（8）日的台積電運動會。輝達執行長黃仁勳：「我明天即將去台積電運動會，這是個秘密嗎，這不是個秘密了嗎，不再是了。」

即將和好朋友台積電創辦人張忠謀世紀同框，全為了要感謝。輝達執行長黃仁勳：「很明顯地業務發展仍然非常強勁，這次我來這裡是為了鼓勵台積電，他們為我們做得非常好，我也要感謝他們一直以來的辛勤付出。」

而這次黃仁勳快閃台灣，還會再帶來什麼樣的黃氏旋風，全球矚目。

