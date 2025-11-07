黃仁勳來了！直飛台南台積電3奈米廠 明與張忠謀同框運動會

黃仁勳今天下午1點30分直飛台南，參訪台積電3奈米廠。

輝達執行長黃仁勳又要來台了，傳出將在今天（7日）搭乘私人飛機直飛台南，班機預計下午1點30分降落，隨即參訪台積電3奈米廠；明天將前往新竹參加台積電運動會，和創辦人張忠謀同框。

黃仁勳5日現身英國聖詹姆斯宮，和其他6名人工智慧領域的科學家領取今年的伊麗莎白女王工程獎，並由英國國王查爾斯三世親自頒發。如今傳出他從英國搭上私人飛機，預計下午1點30分直飛台南，並會參觀台積電三奈米廠，由台積電副總經理王英郎親自接待。

黃仁勳明天也將首度參加台積電運動會，和台積電創辦人張忠謀、台積電董事長魏哲家同框，表達輝達和台積電密切合作關係。

這將是黃仁勳今年第4次來台，前幾次包括：1月和各供應鏈舉辦的尾牙「兆元宴」、5月出席COMPUTEX並參加公司尾牙、8月低調來台停留不到半天，主要和台積電會面，並發表內部演講。