黃仁勳來了！首個行程不是與蔣萬安見面 下機直奔這家店

輝達執行長黃仁勳29日午間抵達松山機場。

輝達執行長黃仁勳在結束中國訪問行程後，旋即來到台灣，外界預期他會先跟北市府見面簽約處理輝達總部事宜，並在30日參加暉達台灣尾牙，31日則是再約各大科技業董事長見面舉行「兆元宴」。

那個男人來了！輝達執行長黃仁勳終於抵台，於29日午間抵達松山機場。黃仁勳剛結束於中國的行程，由於兩岸直航法規，他今早先從深圳出發到香港，再搭機抵台。

外界關注黃仁勳來台後是不是會直接前往臺北市政府處理輝達北士科總部簽約事宜，不過他透露，會先去剪頭髮，直呼：「很久沒剪。」預計會像之前一樣前往位於松山區的髮廊剪頭髮，以清爽造型現身輝達尾牙。

廣告 廣告



回到原文

更多鏡報報導

輝達黃仁勳搶爆全年產能 台積電今年仍是一個人武林

跟著台積電一起旺！ASML執行長：客戶對AI需求有信心 2026年又是成長年

台積電2奈米晶片用在這！AMD蘇姿丰秀秘密武器對決輝達

渣男事業成功搞外遇 這正妻太高招！拉攏小三化敵為友反戰爛夫