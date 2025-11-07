黃仁勳來台了！直接找他談設台北分公司？蔣萬安：盼下週和新壽完成解約

記者陳思妤／台北報導

蔣萬安受訪回應輝達落腳北士科最新進度（圖／翻攝畫面）

輝達確定落腳北士科T17、T18，台北市長蔣萬安也表態，希望輝達能在台灣設立公司，「這是我的堅持」。而輝達執行長黃仁勳今（7）日再度來台，將參加明天的台積電運動會。對於是否會和黃仁勳接觸，蔣萬安上午並未正面回應，僅強調希望下週可以和新壽完成合意解約程序，也希望輝達審慎評估設立台北分公司，目前輝達正在研議中。

蔣萬安今天上午出席「瘋設祭開幕記者會」，會前被記者問到，希望輝達設立台北分公司，輝達有回應嗎？黃仁勳今天剛好在台南，有可能會直接接觸？蔣萬安回應，程序上希望下週可以跟新壽完成合意解約程序，目前需要會計師審查，新壽也要召開臨時股東會。

至於為什麼堅持要輝達設分公司？蔣萬安解釋，站在台北市立場，希望輝達可以選擇設立台北分公司，對於整體產業、稅收，都能夠帶動全面提升，希望輝達審慎評估，目前輝達也正在研議中。

媒體也追問，和上海的雙城論壇確定12月25至27日舉辦嗎？蔣萬安說，時間都沒有訂，還需要跟上海持續協調，一定會秉持對等、尊嚴、善意、互惠原則來舉辦，目前當然希望朝向順利成行的方向規劃。

但，對於國民黨主席鄭麗文表態想和中國國家主席習近平見面，媒體也問到，是否擔心「鄭習會」影響，雙城論壇被抹紅？蔣萬安則沒有回應，只說了謝謝。

