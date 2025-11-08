黃仁勳來台參加運動會「沒空見面」 蔣萬安：輝達台北總部進度持續推進
記者陳思妤／台北報導
輝達海外總部確定落腳北士科T17、T18，台北市長蔣萬安也希望輝達能設立台北分公司，而輝達執行長黃仁勳剛好來台灣，今（8）日還參加台積電運動會，但他坦言，這次沒時間和蔣萬安會面。對此，蔣萬安強調，輝達在台北設立總部的進度持續推進，一定會加速相關流程。
輝達要落腳北士科T17、T18一度因為土地歸屬卡關多時，讓黃仁勳也無奈說不知道問題出在哪裡。在新壽同意拿回成本的前題下，願意合意解約，目前北市府正在和新壽進行合議解約相關程序，不過，蔣萬安也拋出希望輝達能夠設立台北分公司。
黃仁勳昨天再度來台，先是抵達台南參訪台積電3奈米廠，之後又飛到松山機場，今天則到新竹參加台積電運動會。不過，他也坦言，這次沒有時間跟蔣萬安會面，也沒時間逛夜市。
蔣萬安今天上午出席環狀線東環段CF760區段標工程開工動土典禮，被記者問到，有機會親自到新竹找黃仁勳嗎？蔣萬安表示，跟輝達總部保持非常密切的聯繫，也都有非常暢通的溝通管道，「總部在台北設立進度也都持續推進」，一定會加速相關流程，只要為台北整體發展以及市民福祉，他一定全力以赴。
