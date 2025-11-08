黃仁勳來台受歡迎 女歌手赴美參觀輝達總部想起「那個男人」

〔記者陳慧玲／台北報導〕輝達(NVIDIA)創辦人及執行長黃仁勳這幾天旋風來台再次受到民眾熱情歡迎，除了參加台積電運動會，另外也去台南吃美食，品嘗到牛肉料理、水果冰品，而在他訪台期間，女歌手許景淳反而剛好去美國，也抽空參觀了輝達總部，她分享多張現場照片，也讓網友有機會一探輝達總部面貌。

許景淳這趟將進行美加演唱會，而去舊金山演出之前，先和友人前往位在加州聖塔克拉拉的輝達總部，她談到：「NVIDIA輝達總部，與友同訪餐敘，不同品牌分佈各區，咖啡茶管夠。」

廣告 廣告

參觀輝達總部也讓許景淳留下深刻印象：「辦公、開會、生活、創意、效率、流動、綠能，變革創新及永續，訪客幾人聊天笑稱，那個男人、仁勳。」笑說這讓她想起從前兒子和同學看轉播棒球賽時，每到重要時刻就會激動親切的喊：「建民(尾音拉長)！」(指王建民)，為他加油。

【看原文連結】

更多自由時報報導

黃仁勳快閃22小時 台南看三奈米、台積運動會後中午離台

不想靠台積電？黃仁勳1句話狠戳馬斯克「夢想」 超殘酷現實曝光

黃仁勳台南永康大啖牛肉 民眾爭索簽名來者不拒

台積電運動會》黃仁勳︰AI需求強勁 魏哲家︰他要更多晶片

