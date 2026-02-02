黃仁勳來台定錨產能擴張！權值五強如何帶動資金回流供應鏈？

NAND 需求猛引發市場關注相關受惠股價的動能強勁，圖為股市資料照。 圖：張良一/攝

[Newtalk新聞] 在AI基建全面擴張、雲端資本支出持續上修的帶動下，資金明顯回流具「成長能見度」與「產業話語權」的科技族群，盤面焦點也從短線題材，轉向真正卡位AI供應鏈核心的企業。從記憶體控制IC、低軌衛星板廠，到AI伺服器、ASIC客製晶片與資料中心電源散熱，資金輪動路徑其實圍繞同一條主軸，算力擴張帶來的硬體升級浪潮。

以下是國泰證期整理解析熱搜標的與前十大權值股動態內容：

熱搜標的：

群聯：

群聯董事長潘健成表示，打入輝達新平台Vera Rubin控制器供應鏈，系統架構對於快閃記憶體需求龐大。AI基建持續帶動記憶體需求，群聯股價本週再創歷史新高，短期均線多頭排列，建議沿著五日線偏多操作。

華通：

市場預估華通今年衛星業務營收較去年成長超過兩成、泰國新廠產能預計今年上半年開出。華通為全球低軌衛星龍頭SpaceX核心供應商，業績有望持續受惠，股價短期均線多頭排列，建議沿著十日線偏多操作。

緯穎：

Meta預估今年資本支出1150億至1350億美元，較去年增加逾七成，緯穎為其重要合作夥伴，業績有望受惠。近期緯穎受到2025年第四季毛利率降至7.2%影響，股價跳空破季線表現疲弱，站上月線之前建議保持觀望態度。

前十大權值股

台積電 (前十大)

輝達執行長黃仁勳29日來台，並表示台積電在美國設置部分產能，非將既有產能轉移，應從「擴增整體產能」角度來理解。台積電法說會預估全年美元營收可望成長近三成，股價上周續創歷史新高，建議沿著十日線偏多操作。

鴻海 (前十大)

鴻海正全力趕工AI伺服器產線，主力投入GB300平台產品量產。此外，迎接下半年即將導入的Vera Rubin新平台，已進入試產準備。鴻海AI機櫃出貨持續放量，但上周股價震盪走低，站上月線之前建議保持觀望態度。

聯發科 (前十大)

市場看好聯發科ASIC客製化晶片今年開始貢獻營收，有望達成十億美元目標，明年有望增至數十億美元。聯發科與Google擴展TPU晶片合作、與輝達合作車用晶片今年年底量產，股價上周創歷史新高，建議沿十日線佈局多單。

台達電 (前十大)

市場預估台達電2026年資料中心業務占總營收比重將達五成、液冷散熱營收年增加逾一倍。隨著AI資料中心電力與散熱需求爆發，台達電業績可持續受惠，股價上周再創新天價，建議沿著十日線偏多操作。

廣達 (前十大)

廣達子公司QMB預計投入新台幣6.6億元，進行廠房新建工程，擴充AI伺服器產能。AI伺服器持續為廣達帶來業務成長動能，占整體伺服器出貨比重可望達八成，但股價呈現區間震盪，月線站回前建議保守應對。

光聖 (漲幅前十)

隨著AI資料中心建置，光通訊模組從 400G 加速升級到 800G，甚至進一步朝1.6T演進，帶動高速傳輸產品需求，有望推升光聖營運表現，股價近期再創歷史新高，短期均線多頭排列，建議沿著五日線偏多操作。

飛宏 (跌幅前十)

飛宏22日被證交所列為注意股，公布自結2025年12月稅前虧損1.08億元，單月每股淨損0.45元、去年第四季每股淨損0.57元，近期股價表現弱勢，高點回檔修正幅度將近30%，重返季線之前，建議保持觀望態度。

