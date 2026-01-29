黃仁勳來台房價先表態 北士科新高每坪157萬元預售屋賣光光

輝達海外總部落腳北士科，軟橋段成為房市焦點，「潤泰之森」大樓住宅完銷、單價站士林、北投天花板。圖／陳宏銘攝

AI教主黃仁勳再度來台，輝達海外總部確定落腳北士科，並即將與北市府進入簽約階段，周遭房市也同步升溫。就在黃仁勳抵台、簽約消息傳出前夕，區內最高價預售案「潤泰之森」大樓型住宅傳出全數完銷，最高成交單價站上每坪157萬元，正式坐上北士科房價天花板，也讓「輝達宅」成為北投區最新豪宅關鍵字。

北士科再度寫下房市新紀錄。位於北投士林科技園區軟橋段的指標預售案「潤泰之森」，目前是北士科房價最高的預售案，最高開價達每坪157.17萬元，近一年成交均價約每坪140萬元，也把原本因北士科題材推升、約每坪110至120萬元的新屋行情，再往上拉出一個新高度。

該案總戶數180戶，公設比34.9%，規劃33層地標型住宅，預計2031年第一季完工，產品定位明確鎖定高資產族群。住商機構/北極星全房產/圓疆不動產副總經理楊自立指出，潤泰之森能刷新北士科、甚至創下北投區新高價紀錄，關鍵在於「地段+題材+品牌」三重疊加效應。

他說，潤泰之森基地位於北士科重劃區核心的軟橋段，基地面積約2026坪，擁有正文林北路門牌，本身就是園區重要生活與交通軸線；再加上潤泰品牌在高端住宅市場的精工定位，使該案自推出以來，就被視為北士科園區的價格指標。

在輝達進駐題材加持下，潤泰之森別墅區被視為北士科最高端豪宅代表。圖／潤泰創新

更重要的是，輝達海外總部已確定設於北士科T17、T18軟橋段，科技產業聚落逐步成形，直接拉升市場對區域未來發展的想像空間。隨著高階科技人才進駐的預期升溫，「輝達宅」也迅速成為北士科豪宅市場的新代名詞。

楊自立表示，潤泰之森自2025年7月正式銷售以來，短短約半年時間，大樓型住宅即全數完銷；目前市場主力產品已轉向僅剩16戶的「別墅」系列，屬於稀有高端住宅配置，成交單價進一步推升至每坪160萬元，其中一戶實價登錄最高總價約1.6億元，正式躋身「億級豪宅」行列。

相較軟橋段的科技核心，新洲美段走的是景觀住宅路線。圖／遠雄

從整個北士科來看，園區可明確區分為「軟橋段」與「新洲美段」兩大區塊。軟橋段以科技園區核心位置、產業題材與幹道門牌優勢，價格明顯領先；新洲美段則主打河岸景觀與純住宅氛圍，位於園區西側，目前區內「遠雄泱玥」單價已突破每坪140萬元，成為新洲美段的高價代表。

市場普遍預期，隨著輝達等科技大廠陸續到位，北士科及周邊房市在產業題材持續發酵下，房價再創新高，恐怕也只是時間問題。



