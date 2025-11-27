黃仁勳來台是否會面 蔣萬安：看來是私人行程

（中央社記者陳昱婷、劉建邦台北27日電）輝達執行長黃仁勳今天下午現身台北市街頭，對於是否會面，台北市長蔣萬安說，從媒體報導看起來，這是個私人行程，但市府一直跟輝達保持溝通管道。

美國人正在享受感恩節假期之際，黃仁勳今天下午意外現身台北市四平街挑選蜜餞，被多名民眾目擊並在社群平台上發文。黃仁勳隨後動身前往大直，外界推測可能前往台積電創辦人張忠謀家拜訪，目前尚未得知此次來台原因和行程。

蔣萬安今天下午赴台北市議會接受市政總質詢後被媒體堵訪，詢問是否會與黃仁勳會面。蔣萬安說，他有看到黃仁勳來台的媒體報導，看起來是個私人行程，不過市府一直跟輝達（NVIDIA）保持暢通溝通管道，前兩天也才跟黃仁勳通了電子郵件。

至於輝達投資計畫書送審進度，蔣萬安說，先前與輝達全球不動產副總裁艾克曼（Scott Ekman）會面時，對方有說，會盡快把投資計畫書送來市府，不過目前還沒有送來，對方確實還是需要一些時間準備。

蔣萬安說，待輝達送來投資計畫書，市府會加快相關審查流程，目標仍是在明年農曆年前與輝達簽訂地上權契約。

輝達台灣總部預定落腳北投士林科技園區T17、T18基地，市府將在審查投資計畫書並完成都市計畫變更後，將此處地上權專案設定給輝達。（編輯：張銘坤）1141127