黃仁勳來台沒空會面 蔣萬安：溝通管道暢通
〔記者董冠怡／台北報導〕輝達執行長黃仁勳昨天抵達台南，今赴竹縣出席台積電運動會，這次並未計畫和台北市長蔣萬安會面，對此，蔣萬安今天出席捷運東環段CF760區段標工程開工動土典禮前受訪表示，市府與輝達總部保持密切聯繫，其總部在台北設施，進度也都持續推進。
蔣萬安表示，市府與灰總部保持非常密切的聯繫，溝通管道也非常暢通，並且輝達總部在台北設立，進度持續推進，一定會加速相關流程，只要是為台北市整體發展與市民福祉，全力以赴。
更多自由時報報導
黃仁勳台南永康大啖牛肉 民眾爭索簽名來者不拒
沒有要見蔣萬安！黃仁勳快閃來台1天半 明出席台積電運動會
今年第四度來台》黃仁勳今出席台積電運動會 同框張忠謀
輝達黃仁勳來了！率先拜訪台灣AI供應鏈
其他人也在看
2025年台積電運動會盛大舉行（2） (圖)
2025年台積電運動會8日上午在新竹縣立體育場登場，邀請表演團體開場暖身，精彩演出十分吸睛。中央社 ・ 11 小時前
黃仁勳出席2025年台積電運動會（2） (圖)
2025年台積電運動會8日上午在新竹縣立體育場登場，輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳（右）出席，黃仁勳致詞時感性地說輝達和台積電是家人，一同成長。左為台積電董事長魏哲家。中央社 ・ 12 小時前
當年調漲健保費…楊志良驚曝「恐嚇取財」祕辛：「他」當然懂了
衛福部原擬調整《健保法》，股利年結達一定門檻將收取補充保費，因股民不滿，遭政院「踩剎車」。前衛生署長楊志良昨（7日）則透露，自己當年要調漲保費時，第一個反對的是時任行政院長吳敦義，因雙方意見不合，還被時任總統馬英九找去；他還透露當時是採用「恐嚇取財」方式說服馬英九。中時新聞網 ・ 11 小時前
匈牙利總理力爭豁免俄石油制裁 訪白宮、會川普
匈牙利總理力爭豁免俄石油制裁 訪白宮、會川普EBC東森新聞 ・ 12 小時前
獨家／黃仁勳訪台 輝達營運執行副總裁Debora緊跟在側｜#鏡新聞
輝達執行長黃仁勳這次旋風訪台，身旁緊跟著一名女士，就是輝達的營運執行副總裁。她曾經負責監督美國加州新總部建立，因此這回來台，也被外界解讀意義非同小可，可能是要進行台灣總部的相關作業。 加入頻道會員支持鏡新聞： https://www.youtube.com/channel/UC4LjkybVKXCDlneVXlKAbmw/join 鏡電視綜合台YouTube👉http://pse.is/59enw2 鏡電視直播台YouTube👉https://pse.is/4w3gts鏡新聞 ・ 11 小時前
黃仁勳要來台積電運動會！ 將與張忠謀同框
台積電一年一度的運動會，今天在新竹縣體育場舉行，今年最大亮點就是，輝達執行長黃仁勳將出席，會跟創辦人張忠謀世紀同框。現場情況如何？把時間交給可君。 #黃仁勳#台積電運動會#新竹縣體育場東森新聞影音 ・ 11 小時前
張忠謀曾說台積電運動會「一年中最愉快的一天」 今日罕見缺席
護國神山台積電今日（11/8）舉辦一年一度運動會，輝達執行長黃仁勳首次跨海來台參加。不過，創辦人張忠謀因身體微恙，與夫人張淑芬雙雙缺席，這也是近三年來，張忠謀首次缺席。太報 ・ 11 小時前
黃仁勳返台未安排會面？ 蔣萬安：溝通管道非常暢通
輝達執行長黃仁勳昨抵台，今早（8日）受邀出席在新竹舉行的台積電年度運動會；據了解，黃此次返台未安排與台北市長蔣萬安會面。對此，蔣萬安上午出席活動時表示，市府跟輝達總部保持非常密切聯繫，也都有非常暢通的溝通管道。中天新聞網 ・ 11 小時前
AI教主黃仁勳：沒有台積，今天就沒有輝達
MoneyDJ新聞 2025-11-08 11:36:53 王怡茹 發佈台積電(2330)運動會今日登場，今年邀請到輝達執行長黃仁勳(附圖左)擔任嘉賓，與台積電董事長暨總裁魏哲家同台致詞，而創辦人張忠謀因身體不適而缺席，成為本屆運動會的小遺憾。黃仁勳表示，非常感謝台積員工的努力，我也是你們的家人；他更強調，「沒有台積電，就沒有今天的輝達。」 黃仁勳上台致詞時，現場尖叫聲、歡呼聲連連。他表示，很高興今天來參加台積電運動會，應CC(魏哲家)要求要講國語，而自己的國語不好，所以得慢慢的講（台語），不然今天講不完。同時，他更以國、台語高呼：「台積電真的棒!尚讚!」 黃仁勳說，30年前，輝達跟台積電都是小公司，當然沒有今天那麼大、那麼好、那麼強，「台積電真的是台灣的驕傲，是世界的驕傲，也是我的驕傲。」同時也向台積員工表達感謝，「謝謝你們把我當作家人一樣，沒有你們，就沒有輝達。」 黃仁勳也感念張忠謀的知遇之恩，他回憶，張忠謀先生邀請來台灣參觀台積電，「那是我離開台灣、在美國長大之後，第一次回來。」致詞中，黃仁勳表示，非常希望張忠謀先生一切都好，也希望能盡快見到他跟蘇菲（張忠謀夫人）。 最後，黃仁勳Moneydj理財網 ・ 11 小時前
《科技》DRAM大漲後 創見董座：NAND Flash漲勢剛開始
【時報-台北電】記憶體模組大廠創見董事長束崇萬7日指出，AI正推動DRAM與Flash需求全面攀升，36年來僅見；DRAM價格大幅翻揚後，NAND Flash漲勢才剛開始。 束崇萬指出，三大原廠三星、SK海力士與美光皆將重心轉向高頻寬記憶體（HBM）與AI伺服器應用。三星1Z製程DDR4生產線，已由兩條減為一條，預計僅維持至2027年底。 SK海力士聚焦HBM，美光則轉向工控與車用領域，導致DDR4產能全面緊縮。他研判，DDR4供應短缺，恐延續至2026年上半年，因難有新增產量。NAND Flash部分，也受到AI影響。原廠先前宣布漲價25％，但後續報價再上修50％，最新11月合約價，合計漲幅高達75％，已與現貨價同步。 束崇萬分析，現階段記憶體循環，已從以往的「產能調整周期」轉為「AI需求主導」，若AI投資熱度維持半年至一年，缺貨將延續；若AI短期降溫，價格或有回落風險。 他強調，DDR4漲價主要因產能轉向DDR5，未來不會再有人投入DDR4生產。而DDR5與NAND Flash價格上揚屬於結構性改變，反映AI伺服器與邊緣運算應用持續擴張。 束崇萬指出，AI邊緣運算裝置同樣仰賴DRA時報資訊 ・ 7 小時前
粉絲搶拍！黃仁勳回老家台南 與魏哲家共進牛肉爐
先來回顧前一天晚間，黃仁勳從巴黎搭私人專機直飛台南，參訪台積電三奈米廠，傍晚和台積電董事長魏哲家在永康一間牛肉爐共進晚餐，現場同樣擠滿大批粉絲等黃仁勳簽名，他大秀台語超級親民，而黃仁勳吃完牛肉爐，沒有馬上搭機北上，而是先去知名冰品店買水果冰，也讓店家又驚又喜。 #黃仁勳#粉絲#回老家#魏哲家東森新聞影音 ・ 11 小時前
黃仁勳驚喜現身台積電運動會 魏哲家宣布員工加碼2.5萬元獎勵
魏哲家致詞前聽到員工歡呼尖叫，幽默地說「我知道你們想聽什麼（意指加碼獎金）」，並透露此次運動會有點遺憾，因為創辦人張忠謀因為身體不適未能到場，並請員工高喊「董事長我愛你，Sophie我愛妳（指張忠謀、張淑芬）」，接著邀請黃仁勳上台。黃仁勳上台隨即喊出「台積電我...CTWANT ・ 11 小時前
是否親自拜會黃仁勳？蔣萬安回：與輝達密切聯繫、管道暢通
[FTNN新聞網]記者方炳超／台北報導輝達執行長黃仁勳昨（7）日抵台，今早出席台積電運動會。台北市長蔣萬安今出席活動時，被問到下午是否有機會親自至新竹拜訪...FTNN新聞網 ・ 11 小時前
黃仁勳出席台積電運動會致詞：沒有台積電就沒有輝達
[Newtalk新聞] 「護國神山」台積電今（8）日舉行年度運動會，董事長魏哲家與輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳罕見同台亮相，成為全場焦點。魏哲家幽默介紹黃仁勳登場時笑稱：「去年他是3兆男，今年變成5兆男！」黃仁勳以貴賓身分致詞，全程以中、台雙語發言，他一開場就自嘲：「CC（指魏哲家）要我講國語，但大家知道我的國語不太好。」他語帶感性表示：「我愛台積電，沒有台積電就沒有輝達，台積電是台灣的驕傲，也是世界的驕傲。」 他回憶與台積電結緣的往事時指出：「38年前台積電剛成立，33年前輝達才剛創辦，那時我寫信給張忠謀董事長，他邀請我第一次回台灣參觀台積電。」黃仁勳說，當年兩家公司都還小，但如今都成為世界級企業，「你們是台灣的驕傲，也是我的驕傲。」 魏哲家則笑回：「我很怕他一直講下去，就變成他的節目了！」引來全場笑聲。他也透露，今年能邀請黃仁勳出席，主要是希望員工能在運動會上開心一點，「畢竟他是我們最熟悉又最特別的朋友。」 會中，魏哲家也提到，創辦人張忠謀因身體不適未能出席，但夫人張淑芬特別到場代表。魏哲家帶領上萬名員工高喊：「董事長，我愛你、夫人我愛你！」希望老董事長早日康復。 活動結束後，新頭殼 ・ 11 小時前
時隔一年多 陸重返市場發歐元債
中國財政部在官網公布，將於7日當周在盧森堡發行歐元主權債券，規模不超過40億歐元。具體發行安排將於發行前另行公布。中時財經即時 ・ 11 小時前
《科技》黃仁勳：AI發展至關重要 台灣仍居半導體製造核心要角
【時報記者林資傑／新竹報導】輝達（NVIDIA）創辦人暨執行長黃仁勳今（8）日應邀出席台積電(2330)運動會，會後受訪時指出，人工智慧（AI）是此時代、甚至有史以來最重要的技術，將深刻影響每個國家、地區及人，投入AI發展非常重要，而台灣位居全球半導體製造中心的角色仍極其重要。 黃仁勳表示，此行目的「是綜合性的」，除了參加台積電運動會、感謝員工夥伴，也關心生產合作進展，並笑稱這是台積電的家庭日，很榮幸被視為家庭一員受邀。至於此次能否與今日因身體不適未出席運動會的創辦人張忠謀，則表示目前則還不知道。 對於中美之間的AI競賽是否將影響台灣產業成長，黃仁勳回應，AI發展將影響每個國家、每個地區和每個人，這是此時代、也是有史以來最重要的技術，投入AI發展非常重要。即使在地緣政治緊張情勢下，「台灣位居全球半導體製造中心的角色仍然極其重要。」 黃仁勳指出，自己與全球各國政府都有合作，協助讓他們了解技術的重要性、了解技術發展方式，幫助企業及政府領導者了解技術本質，這樣才能更好的制定政策，「這是我試著對不同政府做出貢獻的方式」。 對於Google、Amazon等雲端服務供應商（CSP）開發自家晶片是否時報資訊 ・ 11 小時前
科技巨頭攻AI晶片受威脅？黃仁勳：輝達架構應用更廣
（中央社記者江明晏、張建中台北2025年11月8日電）Google、亞馬遜積極自研AI晶片，是否威脅輝達（NVIDIA），輝達執行長黃仁勳表示，「我們所做的是完全不同的事」，輝達產品遍布所有雲端平台、資料中心，甚至汽車、機器人中，架構應用範圍更廣泛。黃仁勳7日下午搭乘專機抵達台南，前往南科台積電18廠，視察先進製程3奈米產線，快閃停留台南5小時，並在今天以貴賓身分出席在新竹舉辦的台積電運動會，他在10時30分左右離開體育館，即將結束此行僅1天半的快閃訪台行。Google旗下雲端運算服務Google Cloud宣布，第7代自研TPU（張量處理單元）晶片Ironwood將於未來數週內推出，亞馬遜AWS等北美雲端服務供應商（CSP）也持續衝刺自研AI晶片。面對科技巨頭在AI晶片領域積極布局，是否影響輝達市場版圖，黃仁勳直言，「我們所做的是完全不同的事」。他表示，輝達的GPU可以處理人工智慧，還可以處理許多其他任務，包括科學、量子力學、生物學、物理學和資料處理。此外，輝達的產品遍布所有雲端平台、資料中心，甚至在汽車和機器人中也有應用，因此輝達的架構應用範圍非常廣泛。至於對目前的記憶體短缺有多擔中央社財經 ・ 10 小時前
台積運動會! 黃仁勳中文致詞"沒有台積電 就沒有今天輝達
生活中心／綜合報導一年一度的台積電運動會，今天早上在新竹縣立體育場登場，特別的是今年有重量級嘉賓，輝達執行長黃仁勳跨海來參加，台上致詞好幾度大喊"我愛台積"。不過台積電創辦人張忠謀，因為身體不舒服而缺席。但董事長魏哲家在台上也宣布，今年的"感謝禮物"是2.5萬元紅包，而且全球各廠的員工都可以拿到。民視財經網 ・ 10 小時前
裁員是煙霧彈？美股7巨頭砍近10萬人力 專家：「百倍工程師」時代來了！省人事費養AI大神
美股科技七巨頭掀起的裁員潮截至周五 (7 日) 已席捲近 10 萬人，這場被稱為「科技業第三次結構性洗牌」的變革，正以肉眼可見的速度重塑全球科技產業格局。 從 Meta 放棄元宇宙非核心業務、亞馬遜用 AI 替代數萬營運職缺，到特斯拉收縮汽車銷售轉向人形機器人研發，科技巨頭每一鉅亨網 ・ 11 小時前
黃仁勳現身台積電運動會！魏哲家曝唯一遺憾 豪發2.5億紅包「每人2.5萬」
台積電今（8）日於新竹體育場舉辦2025年度運動會，由董事長魏哲家親自主持開幕，現場氣氛熱烈，來自全球各地的員工齊聚一堂，共同展現「團結、活力與創新」的企業精神。活動亮點之一，是輝達（NVIDIA）創辦人暨執行長黃仁勳驚喜現身，以「五兆男」之姿登台致詞，引發全場歡呼。張忠謀未能出席 全場齊喊「董事長我愛您」魏哲家在致詞中提到，今年是他第二次主持運動會，「一回......風傳媒 ・ 10 小時前