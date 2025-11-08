黃仁勳來台沒空會面 蔣萬安：溝通管道暢通

MoneyDJ新聞 2025-11-08 11:36:53 王怡茹 發佈台積電(2330)運動會今日登場，今年邀請到輝達執行長黃仁勳(附圖左)擔任嘉賓，與台積電董事長暨總裁魏哲家同台致詞，而創辦人張忠謀因身體不適而缺席，成為本屆運動會的小遺憾。黃仁勳表示，非常感謝台積員工的努力，我也是你們的家人；他更強調，「沒有台積電，就沒有今天的輝達。」 黃仁勳上台致詞時，現場尖叫聲、歡呼聲連連。他表示，很高興今天來參加台積電運動會，應CC(魏哲家)要求要講國語，而自己的國語不好，所以得慢慢的講（台語），不然今天講不完。同時，他更以國、台語高呼：「台積電真的棒!尚讚!」 黃仁勳說，30年前，輝達跟台積電都是小公司，當然沒有今天那麼大、那麼好、那麼強，「台積電真的是台灣的驕傲，是世界的驕傲，也是我的驕傲。」同時也向台積員工表達感謝，「謝謝你們把我當作家人一樣，沒有你們，就沒有輝達。」 黃仁勳也感念張忠謀的知遇之恩，他回憶，張忠謀先生邀請來台灣參觀台積電，「那是我離開台灣、在美國長大之後，第一次回來。」致詞中，黃仁勳表示，非常希望張忠謀先生一切都好，也希望能盡快見到他跟蘇菲（張忠謀夫人）。 最後，黃仁勳

