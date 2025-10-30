黃仁勳來台灣？台南議員穿皮衣Cosplay質詢 網驚呼：太像了吧

記者陳思妤／台北報導

台南市議員黃肇輝（左）穿上皮衣，還用AI把頭髮染白，Cosplay輝達執行長黃仁勳（右）（圖／組合圖）

民進黨台南市議員黃肇輝今（30）日在市議會質詢時特別Cosplay輝達執行長黃仁勳，穿上皮衣登場，提醒市府推動智慧城市的速度太慢了。他還用心地利用AI把自己的頭髮變白，照片曝光，網友直呼，「也太像了吧！」

黃肇輝今天在議會總質詢時，以「黃仁勳」造型登場，他說，不只是為了吸睛，更是想提醒市府，台南在智慧城市的推動真的太慢了。他建議各局處要先建立並整合資料庫，這是智慧治理的基礎，AI不是炫技，而是要能解決市民的生活問題，讓市政更有效率。

黃肇輝提到，高雄早就推出「智慧燈塔計畫」，與輝達等科技公司合作打造「數位孿生城市」。而台南，智慧治理與AI產業招商的腳步，需再加快。永康創意設計園區，到現在都還沒聽說有哪家企業要進駐，這關乎永康未來的經濟發展，市府應該要有明確規劃方向。

「AI科技執法」部分，黃肇輝也提醒市府，科技不是用來監督人民，而是要解決人民的需要，讓生活更便利、更安全。另外在教育議題上，針對「智慧城市AI機器人全國賽」，有家長反映比賽過程不夠公開透明，他建議教育局應加強溝通，確保公平公正，維持活動的公信力。

黃肇輝提到，永康鐵路地下化雖已獲行政院核定，南北交通阻隔將可解決，但高速公路仍分隔東西，他大膽提議市府研議將永康段高速公路高架化，一勞永逸解決多處涵洞下的塞車與淹水問題，徹底打通永康東西向交通動線，提升市民生活品質。

值得一提的是，黃肇輝也特別用社群平台秀出一張AI照，將自己的頭髮「染白」。照片曝光，網友紛紛直呼，「我們台南也有兆元男的孿生兄弟，AI教父vs AI議員」、「也太像了吧」、「執行長好！」、「這也太像了吧」、「造型真的超像」。

