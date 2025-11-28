黃仁勳來台證實見張忠謀：他狀態非常棒

▲輝達執行長黃仁勳今（28）日證實，自己已經去探望台積電創辦人張忠謀，並透露「他很好，他的狀態非常棒。」（圖╱記者林汪靜攝）

[NOWnews今日新聞] 輝達執行長黃仁勳昨日再度來台，今（28）日他一早接受媒體訪問時證實，自己已經去探望台積電創辦人張忠謀，並透露「他很好，他的狀態非常棒。」黃仁勳還說，自己「今天就要回家了」。

黃仁勳今年已是第五度來台，上回在11月8日參加台積電運動會，原本外界期待黃仁勳可和張忠謀同框，不料張忠謀卻因身體不適缺席。不過，黃仁勳仍穿著台積電運動服與董事長魏哲家共同活動站台，並高喊和台積電都是一家人，他臨行前接受媒體時訪問說到，會再盡快找時間來台探望張忠謀，果然不到20天就搭私人飛機再度來台。

另一方面，對於谷歌推出Gemini 3採用自研的張量處理器（TPU）掀起好評，並引起Meta將斥資數億元採購其TPU，是否會衝擊輝達AI晶片版圖，黃仁勳表示，這個市場非常龐大，成長也非常快。產業界存在很多競爭，輝達每天都有很多競爭，所以我們要跑得很快。

他仍對自家GPU產品（Blackwell及即將上市的Rubin）非常有信心。他強調，輝達的地位非常穩固並特殊，但「我們每天都必須非常努力」。

黃仁勳說，ASIC（特殊應用晶片）當然有它的位置，但輝達的GPU及平台是極具通用性的，可以運行世界上任何一個AI模型，是全球唯一能運行在所有AI模型的系統。「所以無論你有什麼需求，輝達都能幫到你！」。

