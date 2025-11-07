黃仁勳來台 台新新光金總座：若能見面很好

▲傳輝達執行長黃仁勳今（7）日將來台，台新新光金總經理林維俊表示，若有機會見面很好，但不確下他行程。（圖／記者顏真真攝）

[NOWnews今日新聞] 輝達海外總部確定落腳北士科T17、18，標得地上權的新光人壽最後同意在拿回相關成本下，與台北市政府解約，預計下周簽解約協議書，台新新光金總經理林維俊今（7）日受訪時表示，目前進展一切順利。不過，傳出輝達執行長黃仁勳將於今日來台，被問到是否會與他見面？林維俊說，「有機會見面是很好，但我不確定他行程」。

台北國際金融博覽會今日登場，台新新光金也以「台新新光 未來金融城市 智慧前行，一同邁向未來式」為主軸，展現科技與金融結合的創新應用，展區規劃3大主題， 「金融防詐」、「退休理財」、以及「永續金融」，結合AI、AR與互動體驗，打造從年輕到熟齡、全世代都能共感的智慧金融生活藍圖。

由於台新新光金控旗下新壽正與北市府洽談北士科T17、T18合意解約，林維俊今日出席「台北國際金融博覽會」受訪時也表示，一切進展順利，目前還有些程序要走，包括經會計師確認、董事會通過，「我們就一步一步走」，並再次強調，從沒想從台北市市民、中華國民國民及納稅人身上拿任何一毛錢。

其實，台新新光金董事長吳東亮昨日也表示。NVIDIA是台灣產業發展的重要里程碑，我們都非常樂見這個案子往圓滿方向發展，並澄清「這個案子一開始是輝達主動來找新壽，不是新壽主動求售土地」，但新壽為了讓國際級企業可以留在台北市，願意出讓租約。

對於輝達執行長黃仁勳今日將來台，林維俊也被問到會不會跟黃仁勳見面？他指出，「有機會見面是很好，但我不確定他行程。」

