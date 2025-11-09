黃仁勳來台「要更多晶片」 台積電明年將建12座新廠

台積電2奈米製程供不應求，傳出將需要找地多投資蓋廠。(記者洪友芳攝)

〔記者洪友芳／新竹報導〕晶圓代工龍頭廠台積電(2330)將於13日舉辦2025年供應鏈管理論壇，此活動被視為半導體供應鏈盛會，國際設備與材料大廠高層都將來台拜會台積電；半導體供應鏈傳出，隨著AI晶片需求大爆發，台積電不僅3奈米吃緊到需擴產，2奈米製程更供不應求，將需要多投資蓋廠，輝達執行長黃仁勳上周來台「要更多晶片」就可印證得知，明年台積電資本支出勢必較今年增加，約達450到5百億元之間，推估明年包括先進製程晶圓廠、先進封裝廠投資興建將達12座廠之多。

台積電預計13日(本周四)將在新竹舉行閉門供應鏈管理論壇，並頒發年度優良供應商獎，不對媒體開放採訪；台積電是全球晶圓代工龍頭，隨著營收與獲利創新高，海內外投資建廠持續推進，供應鏈管理論壇是業界盛會，艾司摩爾(ASML)、應用材料(Applied Materials)、東京威力科創(TEL)、科林研發(Lam Research)、科磊(KLA)、信越化學和SUMCO等國際設備與材料大廠的高層，都將來台參加，加上台灣的設備、材料與國內外建廠工程等廠商，估計將有數百家廠商與會，台積電董事長暨總裁魏哲家、資深副總暨副共同營運長侯永清、採購資深處長黃遠國等都出席。

黃仁勳上週再度快閃來台，專程來參加台積電運動會，他受訪指出，AI晶片需求非常強勁，每個月都在成長，需求越來越強，新一代產品都在台積電生產，台積電做得非常好，他這次來是為了鼓勵他們加油，並感謝他們的辛勤工作。魏哲家表示，黃仁勳來「要更多晶片」，但被問要多少，他回應說「機密」。

半導體供應鏈傳出，台積電先進製程領先，且進入「一個人的武林」，英特爾、三星難以望其項背，隨著AI晶片需求大爆發，台積電不僅3奈米吃緊到需擴產，甫量產的2奈米製程更供不應求，竹科、高雄共達7座廠還不夠，將還需要覓地多投資蓋廠，估計明年資本支出勢必較今年增加，約達450到5百億元之間；推估明年台積電北中南包括投資興建先進製程晶圓廠、先進封裝廠將達12座廠之多。

因應AI需求強勁，台積電日前法說會資本支出從原訂380億至420億美元，上修至400億至420億美元，其中約70%將用於先進製程，10%至20%用於特殊製程，另外10%至20%用於先進封裝、測試等其他項目。

台積電今年三月加碼投資美國千億美元，總計達1650億美元，且正加速建廠，台積電增加美國投資建廠，很多人擔心是否影響在台灣的投資減少？魏哲家當時在總統府召開記者會，指出「做AI的客戶全部來找我們」，預計產能仍不夠，不僅不會影響台灣，還要請政府幫忙找地蓋廠。從供應鏈傳出，台積電2奈米製程將需要再多投資蓋廠，明年包括先進製程晶圓廠、先進封裝廠投資興建將達12座廠之多，可見魏哲家所言不假。

