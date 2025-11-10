黃仁勳來台「要更多晶片」 龔明鑫全力支援

▲黃仁勳上週快閃來台，先到台南看台積電3奈米廠，更不忘到劉家莊牛肉爐、莉莉冰果店飽口福；隔日再到新竹的台積電運動會。（圖╱記者葉政勳攝）

[NOWnews今日新聞] 輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳上週快閃台灣參加台積電運動會，感謝他們的辛苦；台積電董事長魏哲家表示，黃仁勳來「要更多晶片」。對於黃仁勳訴求，經濟部長龔明鑫今（10）日表示，按照黃仁勳說法，AI快速發展下希望可以包下更多晶片產能，政府還是採取支援半導體企業，有需要任何發展需求都可以支援。



黃仁勳上週快閃來台，先到台南看台積電3奈米廠，更不忘到劉家莊牛肉爐、莉莉冰果店飽口福；隔日再到新竹的台積電運動會。他在運動會上致詞感性表示，「你們（台積電）是台灣的驕傲，而且你知道，你們也是我的驕傲。」



延伸閱讀：停留7小時！黃仁勳在台南吃完牛肉爐、剉冰才前往台北過夜



而外界也好奇黃仁勳、魏哲家這次談論了什麼，對此，魏哲家表示，黃仁勳此行來台是向台積電要求更多晶片。黃仁勳說，因為生意非常強勁，而且每個月都在成長，越來越強；台積電做得非常好，來這裡是為了鼓勵他們，並感謝他們的辛勤工作。



延伸閱讀：黃仁勳旋風訪台22小時、出席台積電運動會 魏哲家：來要更多晶片

更多 NOWnews 今日新聞 報導

記憶體缺貨、漲價潮衝擊輝達營運？黃仁勳：他們已經擴大產能

傳張忠謀協助北士科土地 黃仁勳未證實：許多人都希望輝達在台北

張忠謀身體不適未出席運動會 黃仁勳：會先和他聯絡