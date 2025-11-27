黃仁勳來台 GPU可能被TPU打敗？
財經中心／廖珪如報導
自從Gemini 3發表後，其優秀整合Google系統的性能受到青睞，臉書採購Google TPU的消息更讓輝達這兩天股票表現不佳受關注，讓阿宅界掀起一陣自研晶片已經超越GPU的說法，不過，究竟從產業面來看，是否Gemini 3的成功意味輝達護城河將被攻破。
趁著AI霸主黃仁勳感恩節抵達台灣，業界熱議話題前，熟諳科技業的「萬鈞法人視野」在粉專寫下，從台積的投片動能，其實可以很清楚看到未來兩到三年晶片廠商的規劃、市場版圖的變化與強弱起伏。今年第三季開始，Google 在台積的 TPU 投片量明顯上來，那時候大家還看不太懂這背後代表的戰略意涵，但現在回頭看，Gemini 3.0 的能力、Google 打算把 TPU 對外販售、推理 ASIC 的全面加速，其實都在台積的產能規劃裡提早被看得一清二楚。
問題是，市場看到 TPU 一強就立刻把敘事推成「Nvidia 要被威脅」。「萬鈞法人視野」分析，當你真正把供應鏈、產品定位、以及客戶行為放回整體 AI 架構裡，你會發現一件完全相反的事：TPU 很可能不是在削弱 Nvidia，而是在把整個 AI 市場往上推，最後連帶讓 TPU 和 GPU 的需求一起變得更強。
輝達賣的不是GPU？
市場一直搞錯了。Nvidia 賣的不是 GPU，而是時間與效率。TPU 的快速崛起，也一樣不是在賣一顆便宜的 ASIC，而是在把推理階段的大規模成本解決掉，讓 AI 應用有條件走向真正的規模化。這也是為什麼，把「TPU vs Nvidia」想成一場你死我活的戰爭，一開始就是錯的前提。先把視角拉回根本。CUDA、NVLink、整套 AI Infra 是 Nvidia 十多年 headstart 的累積。Google 2016 才公開 TPU、2017 才支援訓練，兩邊在工具鏈、軟體堆疊、生態系成熟度上差距接近一個世代。這不是做出一顆效能高的 ASIC 就能抹平的差距，更不是省下硬體單價就能搬動的基礎建設。這也是為什麼老黃（黃仁勳）會直接講：「即使競爭者把晶片免費送，我們依然比較便宜。」時間成本、電力成本、維運成本、工程工時，是企業真正付錢買的東西，而不是晶片本身。
TPU推動Nvidia變強！
但 TPU 為什麼會讓 Nvidia 的需求變更強？原因很直白：推理成本被壓低後，AI 的使用量會爆炸成長。越多企業能負擔 AI，模型就會越大、越複雜，訓練需求會越來越高。這些訓練 workload 最後回到哪裡？答案顯而易見：Nvidia。你可以說 TPU 在擴大 AI 的地基，而 Nvidia 則站在那座地基上往上長。這兩個力量不是抵銷，而是互相推動。
「萬鈞法人視野」解釋，這也是為什麼 Google 自己明明有能力 100% 使用 TPU，卻仍然是 Nvidia 的大客戶。因為 TPU 與 GPU 的分工從架構上就不衝突：海量推理用 ASIC、複雜推理與訓練用 GPU。兩者在成本、彈性與開發者支援上有完全不同的定位。而只要你把台積的投片規劃、Google 的推理策略、以及 Nvidia 的工具鏈生態放在同一張地圖上，就會看到真正的 AI 終局：混合架構。不是 ASIC 幹掉 GPU、不是 GPU 擠死 TPU，而是 CPU + GPU + ASIC 同時存在，把各自最擅長的工作做到極致。
Gemini 3成功催化AI旺盛
這樣的架構最能壓 TCO，也最能壓 Time-to-Result，而這兩項才是真正決定企業會把錢花在哪的關鍵。最後回到那句最重要的結論：市場以為 TPU 的崛起會威脅 Nvidia，但真實世界往往比敘事還務實。TPU 不是 Nvidia 的風險，而是讓整個 AI 市場變得更大的催化劑。當推理成本下降、使用量爆炸、模型變更大，訓練需求自然會回到 Nvidia。從台積的產能到雲端龍頭的 roadmap，線都連在一起。真正的戰場不是晶片規格，而是時間、效率與生態系。看懂這點，就不會被短線敘事帶著走。
市場沒意識到的盲點
大家看到 Gemini 3.0 這麼強，就一股腦把所有功勞都歸給 TPU。然而 Google 從來沒有義務公開整套運算架構，Gemini 很可能是 TPU 加 GPU 的混合架構，只是 Google 沒必要特別說明。這反而形成一個極高明的商業策略：讓外界誤以為「這一切都是 TPU 的功勞」，自然也就更有理由把 TPU 對外販售。
更多三立新聞網報導
快檢查！不是炎黃子孫？ 這四個姓代表你可能戰神後代
流行音樂搶攻東南亞市場 「這」站起跑
獨家／聲東擊西 輝達Cover黃仁勳現身台灣證據曝
盤前／Google TPU 力壓輝達 台供應鏈21強
其他人也在看
大火吞宏福苑7棟樓！他絕望告別「燒到了…各位保重」 結局曝光
香港大埔宏福苑26日下午發生火警，火勢迅速延燒，7棟逾30層樓大廈瞬間被大火吞噬，目前死亡人數增至44人、279人失聯。現在網路上瘋傳一段對話，看到有一名受困民眾，發現大火已經燒到自家窗外，絕望在群組留下遺言，「燒到了…各位保重。」三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前
阿布達比轉機失聯3日陳男找到了 妻證實人在「杜拜警局」
雲林一對夫妻原定赴中東旅遊，未料在阿拉伯聯合大公國阿布達比轉機時，丈夫陳男於登機空橋上突遭五名武裝人員帶走，長達三日音訊全無，家屬焦急在網路上發文求助。全案經媒體報導後，今（27日）上午傳來好消息，陳男妻子楊女證實，丈夫已被尋獲，目前人在杜拜警察局，駐外辦事處已派員前往關心。鏡新聞 ・ 12 小時前
有片／嚇得整日不敢踏出房間！瑤瑤韓國租屋「遭男房東擅闖」爆衝突 前1天還曾敲門試探
藝人瑤瑤（黃喬歆）近期到韓國旅遊，卻遇上令人驚魂的住宿事件。上週三（19日）晚間，她在當地所入住的房間內時，竟被房東未經允許擅自開門，讓她嚇得整日不敢離開房間、甚至都沒吃東西。直到友人下班陪同前往當地警局報案，警方才協助她搬離。事件曝光後，引起網友熱議，也提醒旅客注意海外住宿安全。鏡週刊Mirror Media ・ 6 小時前
「惡性腦瘤手術專家」名醫馬辛一病逝 三總最新回應了
三總神經外科部腦腫瘤學科主任馬辛一是惡性腦瘤手術專家，11月1日才在高雄醫學大學舉辦的腦中風學會年會獲頒終身成就獎，近日...聯合新聞網 ・ 2 小時前
蔡依林認罹「1惡疾」醫示警：1年內中風機率急升131%
45歲天后蔡依林維持好身形，近來不只發行全新專輯、推出Podcast節目《Pleasure Talks》，年底將首次攻大巨蛋，門票一開賣就引爆搶票潮。她日前在Podcast中談及9點半睡覺的好處之後，並透露早睡的真實原因，證實曾得過「皮蛇」（帶狀皰疹）。醫師提醒，心血管疾病患者為帶狀疱疹高風險族群外，研究指出，45歲以上患者罹患帶狀皰疹後，一年內中風風險提高131% 。（記者：簡浩正）三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前
一秒認出！韓網紅神還原台灣旅客「4特徵」，網笑翻：看到自己
一位曾在韓國免稅店工作的韓籍網紅分享，通常店員不會把台灣旅客認錯，因為台灣人有4個非常明顯的特徵造咖 ・ 1 天前
強冷空氣下週報到！直逼「大陸冷氣團等級」 專家：入冬腳步近了
明（28）日受東北季風影響，再加上清晨水氣仍多，清晨西半部仍有零星降雨的機會，不過週六（29）東北季風減弱，白天各地氣溫回升，氣象署指出，下週一（12/1）起至下週四東北季風再增強，溫度稍降。對此，氣象粉專「氣象報馬仔」表示，預期下週二晚上開始南下的冷空氣強度將更強，有機會達首波大陸冷氣團強度，「將會是入冬以來最有感的一次降溫，冬天的腳步近了」。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
不是竹棚？宏福苑居民曝香港大火「最初起火點」：一棟一棟燒起來
香港新界大埔屋苑「宏福苑」26日下午發生嚴重火警，火勢延著外牆搭建的竹棚一路往上延燒，7棟逾30層樓大廈瞬間被大火吞噬。居民黃小姐透露，火災起源是外面正在進行維修的住宅樓，隨後燒到外面的竹棚架及圍網，當時天氣乾燥又有風，「就這麼一棟一棟燒起來了。」三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前
明天清晨急凍14度！「兩波季風接力」週末又回暖、下週再轉濕冷
[FTNN新聞網]實習記者何宜蓁／綜合報導未來一週台灣將連續受到兩波東北季風影響，加上天琴颱風外圍水氣干擾，天氣變化相當明顯。今（27日）北台灣、屏東與恆...FTNN新聞網 ・ 12 小時前
陳怡蓉喜迎「第8個孩子」誕生 結婚9年只單獨和男生出去3次
演員陳怡蓉2016年與醫師老公薛博仁結婚，近期雙喜臨門，不只是迎來薛博仁的生日，更迎接「第8個孩子」誕生，兩人為了慶祝，特地前往威尼斯度假三天兩夜。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前
母過世留老房「賣還是不賣」兄妹鬧翻！房產繼承僵局無解？律師揭3策略：有人不同意也能賣
台灣正迎來資產交接潮，據內政部統計，今年光是上半年，全國建物的繼承移轉量，就多達3.9萬棟，寫下同期新高，然而子女繼承到房產只是第一堂課，如何圓滿處理才是真正的難題，有律師分享實際案例，一位母親在過世後，將老房繼承給子女，兄弟姐妹卻因為對處置的想法不同，結果引發紛爭，究竟有哪些方式，可以解決這類僵局？Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 1 天前
嚴格的自律！52歲鈴木一朗腿拉傷無法示範 「對自己失望」向高中生道歉
體育中心／徐暐喆報導52歲的日本傳奇球星鈴木一朗退休後對自己依舊自律而且相當嚴格，近日前往福岡九州國際大學附屬高中指導學生球員，因自己受傷無法示範，和球員道歉並談到「對自己失望」。FTV Sports ・ 1 天前
一夜跌剩11.6度！這天雨炸半台灣「一片藍」 天氣轉晴倒數
中央氣象署觀測資料顯示，今（26）日清晨最低溫出現在位於苗栗縣公館鄉，僅11.6度。官方粉專「報天氣 - 中央氣象署」指出，今日白天天氣穩定，清晨有涼意、日夜溫差大；今晚至明日水氣稍增！雲量增多、局部短暫雨。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
他打免費FaceTime「苦吞5700元帳單」 一票人不知慘中招
他打免費FaceTime「苦吞5700元帳單」 一票人不知慘中招EBC東森新聞 ・ 1 天前
曹錦輝和林益全可能赴中國棒球聯賽打球！運動部長李洋說話了
體育中心／綜合報導運動部長李洋上任後首度前往立法院教育及文化委員會進行業務報告及備詢，針對台灣球員曹錦輝和林益全可能赴中國打球，李洋也提出他的看法。FTV Sports ・ 1 天前
台灣1條老街「像貧民窟」？網嘆一手觀光好牌被打爛 真實數據曝光
台灣老街往往乘載了數十年來的文化記憶，各有各的特色，吸引旅客前往觀光。但近年來國旅品質卻備受質疑，位於新北市烏來區的烏來老街，近日更是被點名如同貧民窟，引起熱議。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
MLB》大谷翔平笑點好低！ 線上記者會誤按、大頭貼是肌肉發達照都讓他大笑
洛杉磯道奇大谷翔平26日透過線上接受媒體聯合採訪。在約20分鐘的採訪中，出現因線上記者會常見狀況而大笑的場面。TSNA ・ 8 小時前
香港大火／宏福苑惡火眼前燃燒！「住戶第一視角」流出
國際中心／楊佩怡報導香港大埔宏福苑昨（26日）下午發生史上最慘的「五級大火」，7座柱大樓被燒毀，截至今早7時已經奪走44人性命、279人失聯，不幸罹難的死者中還包含衝火場救援的消防員。這場世紀大火在網路上引發各界關注，其中就流出一段現場住戶的「第一視角」，場面令人怵目驚心。民視 ・ 10 小時前
過度「清淡早餐」恐引膽結石！醫揭危害：血糖如雲霄飛車
過度執行「早餐吃得清淡」這種飲食習慣可能對身體造成嚴重傷害，可能導致油脂、蛋白質及多種營養素攝取不足，進而引發膽結石、肌少症、免疫功能危機，甚至造成血糖劇烈波動。中天新聞網 ・ 8 小時前
阿布達比轉機遭警帶走 妻：明見不到人就找中國使館｜#鏡新聞
這對夫妻很離奇，參加16天的中東之旅，卻在飛到阿布達比機場轉機時，先生在空橋上，被武裝警察帶走，妻子跨海求助，外交部正在透過駐處和警方釐清案情，家屬卻突然態度強硬，要求外交部，如果明天無法和老公會合，就要拿台胞證，找中國大使館介入。鏡新聞 ・ 1 天前