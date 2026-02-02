黃仁勳來台5天見不到面！蔣萬安：他行程緊湊…2/10到2/15間和輝達簽約

記者陳思妤／台北報導

輝達海外總部落腳北士科T17、T18，輝達執行長黃仁勳1月29日抵台，停留5天，台北市長蔣萬安曾親自寄E-mail邀請黃仁勳到現場走走、到土地公廟拜拜，更傳出市府已有人到附近土地公廟場勘，還找好了士林夜市美食，但最後取消參訪行程。對於沒和黃仁勳見面，台北市長蔣萬安今（2）日表示，黃仁勳這次行程非常緊湊，但都一直保持聯繫，非常期待再次見面，農曆年前大概2月10日到15日間，就會進行簽約。

黃仁勳1月29日來台，今日將離開台灣，黃仁勳昨天表示，2日行程變動，暫時不會與蔣萬安見面，但他強調雙方「很快會見面」。

蔣萬安今天出席萬華區115年度市長與里長有約活動，面對記者追問，蔣萬安表示，黃仁勳這次行程非常緊湊，不過都有一直保持聯繫，就像黃仁勳說的，非常期待彼此能夠很快見面。他也說，這週就會完成進行估價審議，接下來就會完成訂價訂約，「很快…預計農曆年前就可以簽約」。

媒體也追問，下週簽約黃仁勳會來嗎？會帶他去吃美食？蔣萬安指出，一切都要看黃仁勳的時間還有行程安排，相關的時程跟進度都會持續地進行，也都往前推進，和輝達也都一直保持溝通，雙方都充分掌握。至於是和黃仁勳簽約還是和輝達子公司簽約？蔣萬安說，估價審議會確定之後就可以議價，就會完成議價訂約，「那農曆年前大概2月10號到15號中間，我們就會來簽約」。

蔣萬安強調，謝謝黃仁勳還有輝達的團隊，在溝通的過程都非常的順利，也都保持密切的聯繫，市府會在一切依法、合程序的範圍內盡量地給予協助。

