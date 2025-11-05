黃仁勳傳周六現身台積電運動會 蔣萬安：盼能見面談北士科

台北市長蔣萬安5日赴議會進行專案報告，針對外傳輝達執行長黃仁勳周六將現身台積電運動會一事，民進黨台北市議員陳賢蔚詢問蔣萬安是否會爭取見面機會，並說明北士科相關進度。蔣萬安回應表示，如果有機會，當然希望可以當面說明。

台北市長蔣萬安。（圖／中天新聞）

陳賢蔚在議會中提出質疑，指出新壽除了拿回繳交的金額外，其他成本是由輝達承擔，若新壽取得地上權的過程經調查發現有弊案，市府將如何向輝達說明與處理。陳賢蔚進一步追問，若過程有違法情事，解約成本也將轉嫁輝達，是否會產生爭議。

廣告 廣告

對此，北市地政局長王瑞雲表示，如果北市府與新壽終止契約後，該契約就已經清乾淨了，屆時設定地上權給輝達是一個新的契約，因此輝達不會被影響。陳賢蔚追問，若過程有違法情事，這筆錢還要由輝達代墊嗎。

有消息傳出輝達執行長黃仁勳周六將現身台積電運動會。（資料照／中天新聞）

法務局長連堂凱回應指出，屆時大家就按照合約與法律辦理即可，這是多重假設的問題。連堂凱強調，市府要確保的是輝達拿到的是不會有爭議的土地，合約關係是存在於市府與新壽之間，包含這次解約在內，所以如果屆時有問題也是由市府與新壽處理。

連堂凱補充說明，如果最後輝達認為這筆錢不應該由其代墊，市府也會再與輝達協商，但現在這個問題是假設中的假設，屆時再依照法律與相關合約處理即可。

台積電創辦人張忠謀。（資料照／中天新聞）

據了解，台積電運動會將於8日在新竹縣立體育場舉行，媒體受邀請才能參加，今年活動流程最特別是大會主席致詞之外，還有貴賓致詞，邀請函中標示「主席及貴賓致詞」，因此引發外界猜測這位神秘貴賓就是NVIDIA執行長黃仁勳，但沒有安排創辦人張忠謀致詞。

延伸閱讀

影/簡舒培又翻車！跳針北市多拿中央408億要普發 蔣萬安：完全搞混

特教學校教保員毆打學童致傷 台北市府：從嚴調查、決不護短

新壽分手費進度到哪？李四川：本週確定成本、下週送議會