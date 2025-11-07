黃仁勳傳將現身台積電運動會 神祕專機飛台南引聯想
【記者趙筱文／台北報導】輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳再度啟程來台！據業界消息，他在結束歐洲行程後，預計今（7）日低調抵台，明早將現身台積電（2330）年度運動會，與創辦人張忠謀夫婦、董事長魏哲家等人同場亮相。
根據航班追蹤平台Flightradar24顯示，一架VistaJet龐巴迪Global 7500私人專機（航班號VJT252、註冊編號9H-VIG）自法國巴黎布爾歇機場（LBG）起飛，正直飛台南（TNN），預計下午2點半左右降落。由於該航線並非常態航班，且VistaJet為黃仁勳多次出入境使用的包機公司，引發外界猜測他是否已在機上，準備直接造訪南科廠區。
倘若為是，這將是黃仁勳今年繼年初參加輝達台灣員工尾牙、5月出席台北國際電腦展（COMPUTEX），到8月22日旋風訪台僅停留12小時後的第4度訪台。黃仁勳於前次訪台時特別與台積電主管進行餐敘，並感謝台積電在新一代Rubin晶片架構的支援，雙方合作可說緊密到「像家人」。
這次運動會的焦點不僅在張忠謀夫婦親臨現場，也在這位AI教父是否會登場同框。台積電對傳聞仍維持低調，僅回應「無法替客戶回答」。不過若黃仁勳真現身，將是他首度參與台積電內部活動，象徵輝達與台積電的合作關係再升級，也讓明天的運動會話題滿滿。
