黃仁勳傳月底來台、將重現「兆元宴」 同台簽約輝達台灣總部？蔣萬安：密切溝通

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳。 圖：翻攝輝達YT（資料照）

[Newtalk新聞] 輝達（NVIDIA）台灣總部落腳北士科 T17、T18 塵埃落定，北市府希望趕在農曆年前完成簽約。根據《鏡週刊》今（2）日報導指出，執行長黃仁勳本月底將來台，不僅要慰勞輝達台灣分公司員工一年來的辛勞；同時，也會邀各家供應鏈的大老闆們齊聚一堂，重現「兆元宴」風采。

輝達尾牙傳在 1/30 日登場，外界關注，黃仁勳是否可能順道出席台灣總部的簽約儀式，並與台北市長蔣萬安同框。對此，蔣萬安今日上午出席中山區 115 年度與里長有約時表示，相關行程安排會持續和輝達聯繫與溝通。

據周刊報導，黃仁勳的「兆元宴」，將與過往相同在老地方「磚窯古早味餐廳」設宴，此次受邀出席的大老闆班底，可能與去年一月出席的貴賓名單差不多，磚窯表示，1/31日晚餐時段已被包場，若「兆元宴」確定舉行，這也將是黃仁勳第四度在此舉辦兆元宴。

今年五月的「兆元宴」，多家國內電子大廠的老闆全是座上賓，包括：台積電董事長魏哲家，鴻海董事長劉揚偉、廣達董事長林百里、廣達副董事長梁次震、緯創董事長林憲銘、緯穎董事長暨策略長洪麗寗、華碩集團董事長施崇棠、和碩集團董事長童子賢、宏碁集團董事長陳俊聖、仁寶董事長陳瑞聰、聯發科董事長蔡力行、英業達董事長葉力誠等人。

此外，報導並提及，輝達台灣總部設在北士科的都市計畫變更案，預計本月召開都市計畫審議會，取消 T17、T18 基地間原有道路縫合，將兩塊基地合併，以提供更完整、更具彈性的開發空間，最快可在農曆年前簽約，由於黃仁勳過年前恰巧也來台灣參加尾牙，屆時會不會與台北市長蔣萬安一起出席簽約儀式，引發關注。

蔣萬安強調，依黃仁勳過去的慣例，都會特別在農曆年前回到台灣，和他的同仁、員工一起來慶祝尾牙，會跟輝達持續聯繫和溝通。

