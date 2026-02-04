《黃仁勳傳》入列！蔣萬安精選27本「市長書單」公開
[FTNN新聞網]記者鄧宇婷／台北報導
2026 台北國際書展於昨（3）日登場，台北市長蔣萬安今（4）日親自出席書展活動，並為首屆「寫臺北」年度書獎頒獎。在活動中，他同步公開個人年度閱讀書單，共計27本作品，橫跨城市書寫、人文歷史、科技趨勢與兒童閱讀等領域，其中包含《黃仁勳傳：輝達創辦人如何打造全球最搶手的晶片》等書籍，也引起外界關注與討論。
蔣萬安在頒獎致詞時提到，自己長期保持閱讀習慣，而《歷史的教訓》一書中所提及「文明的進步不只是創造多少財富，而在於留下了多少記憶」，對他影響深遠，也成為推動「寫臺北」書獎的重要起點。他指出，過去三年多來市府在捷運建設、都市更新及河岸改造等硬體工程上投注大量資源，但真正讓城市具備靈魂的，仍是生活其中的人們，市民以及創作者所留下的生活與故事。
蔣萬安也分享具體案例，例如萬華廣州街轉角的「九日咖啡」，創辦人將傳統鎖匠技藝與咖啡文化結合，透過「台北造起來」計畫，讓老店在保留傳統精神的同時，重新融入城市生活，展現濃厚的在地情感與職人精神。他強調，文字具有讓城市從平面地圖轉化為立體記憶的力量。本屆「寫臺北」參賽作品中，有人從味覺切入，有人從歷史回望，也有人從日常生活描繪城市樣貌，呈現出台北多元而豐富的面向。
蔣萬安也提到，自己在台北出生、成長，對這座城市懷有深厚情感。他認為，台北的魅力不僅存在於地標或熱門景點，更隱身在巷弄轉角的一棵老樹、一處歷史古蹟，或是一間值得停留一整個下午的小店。這與文化局去年年底發表的新書「藏身臺北：找一處懂你的城市角落」的核心精神「WALK INTO」相呼應，書中收錄100處可以代表台北風貌與精神的文化點，重新與城市對話，不是走得多遠，而是要走進深處、精心感受。
活動最後，蔣萬安與文化局長蔡詩萍一同參觀台北國際書展並現場購書，以實際行動支持出版與閱讀文化，同時也向民眾分享他精心挑選的年度書單。
蔣萬安市長選書27本有：
1. 《台灣感性：台灣的庶民日常，就是亞洲的感性風景》。作者：水瓶子等。
2. 《樹可能記得（枝葉繁茂版）》。作者：Ballboss；繪者Ballboss。
3.《野球與棒球：跨海的白球與台日百年記憶》。作者：野島剛；譯者：鄭天恩。
4.《失控的焦慮世代》。作者：強納森‧海德特 Jonathan Haidt。
5. 《怎麼辦，怎麼辦呢？》。作者：幾米。
6.《無盡之愛：站在總統身後的那對夫婦，與他們親歷的60年代白宮風雲》。作者：桃莉絲．基恩斯．古德溫 Doris Kearns Goodwin。
7. 《2050科技與商業藍圖—未來學家凱文・凱利預言10000天後的世界》。作者：凱文．凱利（Kevin Kelly）、吳晨。
8.《 從邊緣到核心：台灣半導體如何成為世界的心臟》。作者：史欽泰、陳添枝、吳淑敏。
9.《10歲開始學AI》。作者：羅絲．霍爾、瑞秋．佛斯。
10.《臺灣影形力──六個尋找電影的跨域影像藝術》。作者：孫松榮。
11.《這裡不簡單1-3套書：1.不簡單的棒球場2.不簡單的國際機場3.不簡單的歌劇院》。企劃：小木馬編輯部；文：黃健琪、王致凱，吳子平、張家榮。
12.《基礎建設全圖解：秒懂STEM！160張精緻彩圖、50組關鍵詞，掌握超厲害人造設施的運作原理》。作者：格雷迪．希爾豪斯（Grady Hillhouse）。
13. 《新加坡大戰略—小國的政治、經濟和戰略之道》。作者：洪清源。
14.《日花閃爍：台語的美麗詞彙&一百首詩》。作者：溫若喬。
15. 《十年一覺電影夢：李安傳（經典新版）》。作者：張靚蓓。
16.《共同知識》。作者：史迪芬．平克(Steven Pinker)。
17.《繼承經濟》。作者：伊麗莎．菲爾比(Eliza Filby)。
18.《地圖即政治？》。作者：威廉．藍金(William Rankin)。
19. 《皮諾丘木偶奇遇記》。作者：卡洛．科洛迪 Carlo Collodi。
20. 《到得了的地方：臺北西城的故事和感動》。作者：李鼎。
21.《生成式AI教室：看圖就懂，超實用操作指南》。作者：鈴木秀樹。
22.《黃仁勳傳：輝達創辦人如何打造全球最搶手的晶片》。作者：史帝芬．維特（Stephen Witt）。
23.《我與城市（吉本芭娜娜的半自傳）》。作者：吉本芭娜娜。
24.《怪城少女》。作者：劉思坊。
25.《我們怎麼失去的新聞江山？：一個老記者的心靈戰場》。作者：林照真。
26.《台北早餐大王：咀嚼一座城市的生活百態》。作者：真芳早餐編輯部。
27.《繁花》。作者：金宇澄。
