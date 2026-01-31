黃仁勳兆元宴今晚再登場！第4度包場磚窯 最愛台菜是它們

財經中心／余國棟報導

輝達（NVIDIA）創辦人暨執行長黃仁勳今（31）日晚間在台北第再度舉辦備受矚目的「兆元宴」，第4度選擇老字號台菜名店磚窯古早味懷舊餐廳，宴請台灣AI供應鏈夥伴。多位科技與電子業重量級董座齊聚一堂，包括廣達董事長林百里、聯發科執行長蔡力行、台積電董事長魏哲家等，都是座上賓與會貴賓身價合計破兆元，兆元宴盛況重現，而這場餐敘的另一個焦點，依舊落在磚窯充滿古早味的經典菜色上。

餐廳以懷舊風格聞名，店內隨處可見台灣五、六零年代流行的民俗文化童玩和雜貨，排排站的大同寶寶、餐廳裝潢大量使用紅磚、老物件與懷舊擺設，營造出濃厚台灣味氛圍。（圖／記者余國棟攝影）

磚窯創立於2011年，以道地台式家常與辦桌料理聞名，在台北有兩家店，分別為南港創始店跟敦化店，黃仁勳四次造訪的是敦化店，餐廳以懷舊風格聞名，店內隨處可見台灣五、六零年代流行的民俗文化童玩和雜貨，排排站的大同寶寶、餐廳裝潢大量使用紅磚、老物件與懷舊擺設，營造出濃厚台灣味氛圍，過去就多次成為企業界聚餐與國際貴賓訪台指定餐廳。黃仁勳此次再度回訪，也讓磚窯被外界視為「兆元宴御用餐廳」，話題熱度居高不下。黃仁勳還體恤在場記者分送兆元宴餐盒及飲料讓記者品嘗。

廣告 廣告

黃仁勳還體恤在場記者分送兆元宴餐盒及飲料讓記者品嘗。（圖／記者鄭孟晃攝影）

雖然本次宴客菜單並未對外正式公布，但根據先前的「黃仁勳菜單」，磚窯多道招牌菜幾乎是每次必點。像是豆酥鱈魚，外酥內嫩的鱈魚搭配香氣十足的豆酥，被視為下飯代表；老皮嫩肉則以外皮不炸、泡湯吸汁的做法見長，口感軟嫩、不乾不柴，是店內人氣王之一。

湯品部分，芋頭米粉湯幾乎是磚窯的招牌象徵，大砂鍋上桌，芋頭鬆軟、米粉吸飽湯汁，帶有濃濃古早味，被不少饕客點名是「一喝就回到小時候」的靈魂菜色。肉類方面，簡絲控肉油亮卻不膩口，肥瘦比例拿捏得宜，常被形容「可以多扒好幾碗白飯」；白斬雞則強調雞肉鮮甜與彈性，沾上特製醬料後層次更為分明。

芋頭米粉湯幾乎是磚窯的招牌象徵，大砂鍋上桌，芋頭鬆軟、米粉吸飽湯汁，帶有濃濃古早味，被不少饕客點名是「一喝就回到小時候」的靈魂菜色。（圖／記者余國棟攝影）

此外，磚窯也擅長看似家常卻考驗功力的小菜，像是蝦仁炒蛋火候精準、蛋香濃郁，蚵仔酥外皮酥脆、蚵仔飽滿，搭配胡椒鹽就是經典台味；麻辣臭豆腐、豆酥高麗菜與蛤蜊絲瓜等菜色，則兼顧重口味與清爽平衡，常作為整桌菜的轉換節奏。值得一提的是，過去黃仁勳曾被爆料特別交代「料理不加蔥蒜」，餐廳也能依需求客製調整，展現台菜餐廳少見的細膩度。

經典記者兆元宴餐盒。（圖／記者余國棟攝影）

兆元宴不只是餐敘，更是一場象徵性的交流場合，在AI、高效能運算與資料中心需求持續擴張下，台灣供應鏈角色愈發關鍵，而在熟悉的台菜餐桌上交流，更有助於拉近彼此距離、凝聚合作默契。黃仁勳再度選擇磚窯，既是對台灣供應鏈的肯定，也讓「兆元宴＋台菜」成為科技圈最具代表性的畫面之一。

更多三立新聞網報導

過去十年台股紅盤機率八成 求籤理財登入就能抽紅包！

國人瘋美股正當紅！複委託交易暴增4成 買美股成顯學

出國生病先刷卡現在不用了 住院醫療有它幫你代墊更安心！

65歲以上失智症達35萬人 它擁3重防護保障全民風險！

