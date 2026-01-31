黃仁勳兆元宴今晚登場！ 20檔「兆元宴概念股」大噴發 4檔股價最狂

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳今晚將安排宴請AI伺服器供應鏈重要關鍵台廠高層共進晚餐，「兆元宴」盛況將再度上演。據悉，曾參與「兆元宴」的廠商股價表現亮眼，其中有4家公司股票表現更是翻倍，引發關注。

黃仁勳30日參加輝達台灣分公司尾牙。（圖/資料照）

黃仁勳29日抵台後與近期罕見露面的台積創辦人張忠謀餐敘交流，也將拜會台積董事長魏哲家，30日出席南港展覽館輝達尾牙，今天（31日）則舉行供應鏈「兆元宴」。

綜合媒體報導，此次出席者宴席的科技業高層冠蓋雲集，傳出除魏哲家外，包括鴻海董事長劉揚偉、廣達董事長林百里和副董事長梁次震、緯穎董事長洪麗甯、緯創董事長林憲銘、和碩董事長童子賢、仁寶董事長陳瑞聰。另傳工業電腦（IPC）廠商研華也將再度受邀出席。

圖為黃仁勳過去宴請台灣供應鏈夥伴。（圖/資料照）

黃仁勳30日受訪時重申，台灣在全球供應鏈與AI生態系中扮演不可或缺的核心角色，強調去年是輝達極其忙碌且具里程碑意義的一年。針對各界關注的台行程以及合作布局，黃仁勳證實已跟張忠謀共進晚餐，並首度針對與聯發科的戰略合作給出具體細節，透露雙方正聯手開發一款專為高效能AI電腦設計且兼具超低功耗特性的系統單晶片（SoC）；由於該產品應用範疇極廣並具備強大的運算能力，這項強強聯手的進展無疑為台系半導體在全球AI終端市場的競爭力注入強心針。

《工商時報》今日報導，輝達新一代Vera Rubin平台是首個「所有關鍵晶片全部重新設計」的世代，涵蓋全新Vera CPU、Rubin GPU，以及CX8網路晶片、NVLink交換器、Spectrum-X交換器與BlueField DPU等。他強調，目前相關晶片均已進入全面量產階段，對台積電執行力「非常非常滿意」。

報導進一步指出，法人分析，隨Vera Rubin平台進入放量階段，台積電3奈米先進製程與CoWoS產能需求將持續升溫，並同步帶動先進封裝設備、測試、載板與散熱等供應鏈動能；記憶體方面，SK海力士、三星、Micron已是輝達核心夥伴，HBM3E與HBM4出貨動能可望延續至2026年。

而曾經參加輝達兆元宴的廠商，據《Yahoo股市》今日報導，包含仁寶（2324）、光寶科（2301）、台積電（2330）、台達電（2308）、和碩（4938）、宏碁（2353）、宜鼎（5289）、廣運（6125）、廣達（2382）、微星（2377）、技嘉（2376）、欣興（3037）、研華（2395）、緯創（3231）、緯穎（6669）、聯發科（2454）、英業達（2356）、華擎（3515）、華碩（2357）、鴻海（2317）台灣上市櫃公司的股市表現亮眼，其中台達電、欣興、宜鼎與台積電的股價更是翻倍。

