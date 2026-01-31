黃仁勳兆元宴再登場 名單一字排開重量級大咖全到齊！

財經中心／余國棟報導

AI浪潮持續擴散，供應鏈動能全面升溫。輝達（NVIDIA）創辦人暨執行長黃仁勳，今（31）日晚間再度於台北知名的「磚窯古早味懷舊餐廳」宴請台灣核心供應鏈夥伴，這也是他第四度在同一地點舉辦「兆元宴」。

與會貴賓多為台灣科技業重量級董事長與執行長，包括台積電董事長魏哲家、鴻海董事長劉揚偉、台達電董事長鄭平、廣達董事長林百里等科技大佬都到場、身價合計「破兆元」，場面盛大，按照往例也在門前拍攝合影，此次坐在黃仁勳左右第一排的為緯創董座林憲銘、廣達副董事長梁次震、廣達創辦人林百里、台積電董事長魏哲家、聯發科執行長蔡力行以及華碩創辦人施崇棠，象徵AI產業鏈在2026年，正式邁入全面放量的關鍵時刻。

黃仁勳在進入餐廳前受訪時直言，今年將是「非常關鍵的一年」。（圖／記者鄭孟晃攝影）

黃仁勳此行為2026年首度訪台，行程緊湊，除拜會台灣供應鏈夥伴，也出席多場產業交流活動。今晚的兆元宴於傍晚登場，餐廳外早早聚集大批媒體與民眾守候。黃仁勳約在傍晚時分抵達現場，沿途親切與民眾互動，不僅接受合影，也替帽子、球棒與書籍簽名，現場氣氛熱絡，宛如科技圈年度盛會。

黃仁勳在進入餐廳前受訪時直言，今年將是「非常關鍵的一年」。他指出，輝達正全力投入新一代AI平台的量產與交付，其中Grace Blackwell已進入全面量產階段，Vera Rubin也開始啟動生產，市場需求「非常、非常高」，因此特別向長期合作的供應鏈夥伴表達感謝，並期待未來在產能、技術與交付節奏上持續緊密合作。

黃仁勳與記者群親切合照。（圖／記者鄭孟晃攝影）

此次兆元宴地點再度選在磚窯古早味懷舊餐廳，延續「老地方、老班底」的傳統。餐廳以台灣古早味台菜聞名，紅磚牆面、老件擺設與懷舊氛圍濃厚，呼應黃仁勳對台灣成長記憶的情感連結。對於出生成長於1960年代的他而言，這樣的場域不僅是一頓晚宴，更象徵與台灣供應鏈長年並肩打拚的情誼。

兆元宴不只是單純的聚餐，更是AI產業釋放訊號的重要場合。隨著生成式AI、資料中心與高效能運算需求快速擴大，從先進製程、先進封裝到伺服器與系統整合，台灣廠商在全球供應鏈中的地位持續升高。黃仁勳此行再度公開強調2026年的關鍵性，也被視為對台灣供應鏈投下「定心丸」。

黃仁勳此行再度公開強調2026年的關鍵性，也被視為對台灣供應鏈投下「定心丸」。（圖／記者鄭孟晃攝影）

隨著晚宴展開，與會企業高層低調交流產業趨勢與未來合作方向。外界普遍預期，在新一代AI平台全面放量帶動下，相關供應鏈營運動能有望持續升溫，而這場「兆元宴」也再次成為觀察全球AI產業走向的重要風向球。

出席兆元宴供應鏈夥伴名單：

台積電董事長魏哲家、鴻海董事長劉揚偉、台達電董事長鄭平、聯發科執行長蔡力行、廣達董事長林百里、廣達副董事長梁次震、廣達執行副總經理暨雲達總經理楊麒令、緯創董事長林憲銘、緯創總經理林建勳、和碩董事長童子賢、矽品董事長蔡祺文、奇鋐董事長沈慶行、工業富聯董事長鄭弘孟、勝宏科技創辦人陳濤、技嘉總經理林英宇、研華總經理張家豪、光寶科總經理邱森彬、和碩共同執行長鄭光志和鄧國彥、仁寶董事長陳瑞聰、英業達董事長葉力誠、英業達總經理蔡枝安、緯穎董事長洪麗寗、華碩董事長施崇棠、華碩共同執行長胡書賓和許先越、宏碁董事長陳俊聖、微星董事長徐祥。

