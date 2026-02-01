黃仁勳兆元宴剛落幕 愛店「磚窯」深夜失火！疑員工出包釀禍

北市松山名店「磚窯古早味懷舊餐廳」地下室廚房凌晨發生火警。

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳昨晚（1月31日）才在台北市松山區名店「磚窯古早味懷舊餐廳」舉辦「兆元宴」感謝AI供應鏈大老闆們，不料該店今（2月1日）凌晨深夜發生火警，由於餐廳樓上就是長照機構，警消不敢大意，緊急加派人力撲滅火勢，最後沒有出現傷亡。

北市消防局今日凌晨3點14分接獲報案，得知磚窯餐廳店址敦化南路一段7號地下室發生火警，隨即出動24輛消防車、2輛救護車及72名人員前往搶救。

北市松山名店「磚窯古早味懷舊餐廳」地下室廚房凌晨發生火警。

初步調查，起火點位於餐廳地下室廚房，疑似因員工忘關爐火，導致鍋內食物燒焦起火，燃燒面積雖只有1平方公尺左右，但地下室通風不良，大量濃煙沿著梯間竄出，剛好該棟大樓4樓有兩間長照機構，住有45名長者及多名看護。

廣告 廣告

北市松山名店「磚窯古早味懷舊餐廳」地下室廚房凌晨發生火警。

好在大樓警衛及時察覺報案，第一時間直衝4樓通知安養中心，搜救人員到場後也進行指導，火源也很快被撲滅，沒有造成傷亡，詳細起火原因仍待釐清。

更多鏡週刊報導

兆元宴大展鴻圖！ 黃仁勳供應鏈夥伴「這家」去年漲勢最兇

兆元宴四度登場2／黃仁勳宴請科技大佬吃好料 席開8桌10萬有找！

基隆「正妹營養師議員」未登記初選拚連任 民進黨積極了解中